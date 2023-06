Anlage soll Entwicklung bedeutender Beschichtungstechnologien für Elektrofahrzeuge beschleunigen

PPG (NYSE: PPG) gab heute bekannt, dass ein Akkusatz-Anwendungszentrum (BPAC) in Tianjin (China) eröffnet wurde. Die auf 30 Millionen US-Dollar bezifferte Anlage bietet vollumfängliche Fähigkeiten zur Prüfung der in Akkusätzen für Elektrofahrzeuge angewendeten Beschichtungstechnologien, Materialien und Systeme von PPG, um Kunden eine beschleunigte Entwicklung neuer Elektrofahrzeugtechnologien zu ermöglichen.

PPG has inaugurated a $30-million facility in Tianjin, China to test coatings technologies, materials and systems for electric vehicle battery packs. (Photo: Business Wire)

"Das neue Anwendungszentrum ist ein wichtiger Meilenstein bei der Unterstützung unserer Kunden im Markt für E-Autobatterien in China", erklärte Vincent Robin, PPG Global Vice President, Automotive Coatings. "Die neue Anlage wird eine wichtige Rolle dabei spielen, unseren Kunden die Validierung unserer anpassbaren Beschichtungslösungen zu ermöglichen. Auf diese Weise können sie Anwendungskosten senken, die Batteriehaltbarkeit, Reichweite und Ladegeschwindigkeit steigern und zur Sicherheit der Fahrzeuginsassen beitragen."

Die BPAC-Anlage wird Anwendungstests für PPG-Technologien bieten, darunter Pulverbeschichtungen, Brandschutzbeschichtungen, dielektrische Beschichtungen, Klebstoffe und Dichtungsmittel, Oberflächenvorbehandlung und E-Beschichtungstechnologien. Das modulare Design sorgt dafür, dass voneinander unabhängige Projekte in den jeweiligen Anwendungsbereichen zeitgleich durchgeführt werden können. Diese Flexibilität gestattet die Entwicklung von Werkstoff- und Prozesslösungen für aktuelle und potenzielle Kunden.

"Das Anwendungszentrum demonstriert die Arbeit von PPG in der Forschung und Entwicklung und im Hinblick auf Anwendungstechnologien für Elektrofahrzeugbatterien. Gleichzeitig spielt es eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung unserer lokalen Talente in Tianjin", so Thomas Li, PPG Vice President, Asia Pacific, Automotive Coatings. "Es unterstreicht den Fokus unserer Arbeit auf die Entwicklung nachhaltiger, modernster Technologien in China, um unseren Kunden wertsteigernde Lösungen bereitzustellen."

