Mehr als 27,23 Milliarden US-Dollar sind in die lokale Wirtschaft geflossen, seit das Ministry of Industry and Advanced Technology der VAE (MoIAT) und ADNOC umfangreiche Programme zur Förderung der einheimischen Industrie im Lande aufgelegt haben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230601005887/de/

Sideline of Make It In The Emirates Forum (Photo: AETOSWire)

Seine Exzellenz Abdulla Al Shamsi, stellvertretender Staatssekretär des MoIAT, sagte heute auf dem ‚Make in the Emirates Forum', dass allein im letzten Jahr mehr als 14,43 Milliarden Dollar an Investitionen in die lokale Wirtschaft geflossen seien ein Anstieg von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

"Das nationale In Country Value (ICV)-Programm ist ein landesweites Programm, das in vielen verschiedenen Sektoren eine einheitliche Sprache spricht", erläuterte seine Exzellenz weiter. "Es ist eine einheitliche Methodik, und darauf sind wir sehr stolz, denn sie kommt dem Privatsektor zugute. Und wenn der Privatsektor das sieht, hilft es ihm, sich vorzubereiten, zu investieren und Geld auszugeben."

Während des Forums erfuhren die Teilnehmer, dass das nationale ICV-Programm "gut funktioniert und an Fahrt zunimmt".

Im Rahmen des Forums wurde außerdem darüber berichtet, wie Industriezonen eine entscheidende Rolle bei der nachhaltigen industriellen Entwicklung des Landes und für die allgemeinen wirtschaftlichen Aussichten spielen. Führende lokale Vertreter der Industrie beschrieben, wie sie alternative Energieressourcen wie Solarenergie und Wasserstoff nutzen, um ihren CO2-Fußabdruck zu verringern.

Den Abschluss der zweiten Ausgabe des "Make it in the Emirates Forum" am Donnerstag bildete eine Präsentation, in deren Verlauf die VAE internationalen Investoren ihr einzigartiges Wertangebot vorstellten.

Die Investoren waren eingeladen, Möglichkeiten und Wettbewerbsvorteile zu erkunden, wobei sich die Podiumsdiskussionen auf das nationale In Country Value (ICV)-Programm, die Rolle von Industriezonen, wettbewerbsfähige Finanzierungen als Schlüssel zum Erfolg und lokale Talente im Privatsektor konzentrierten.

Die Industrieexporte der VAE erreichten 2022 einen Wert von 47,6 Mrd. US-Dollar ein Zuwachs von 49 gegenüber 2021. Der Beitrag des Industriesektors zum BIP stieg 2022 auf 49,5 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 38 gegenüber 2020 entspricht.

Das "Make it in the Emirates Forum" wird vom Ministry of Industry and Advanced Technology in Zusammenarbeit mit dem Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) und ADNOC organisiert.

Am ersten Tag des Forums kündigte die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate industrielle Abnahmevereinbarungen im Wert von 2,7 Mrd. US-Dollar an, die auf jenen in Höhe von 29,9 Mrd. US-Dollar aufbauen, die während des Forums im Jahr 2022 zugesagt wurden.

Twitter: @moiatuae

Instagram: @moiatuae

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230601005887/de/

Contacts:

Tasnim Hijazi

APCO Worldwide

00971521607687

thijazi@apcoworldwide.com