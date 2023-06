DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

RAUMFAHRT - Die europäische Raumfahrt droht international den Anschluss zu verlieren. Das befürchtet Josef Aschbacher, der Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). "Wenn wir nicht investieren, dann droht Europa abgehängt zu werden", sagte Aschbacher. Es gelte Talente zu behalten und anzuziehen, und es gebe geopolitische Argumente. "Weltraum ist das Symbol für Hochtechnologie, um qualifizierte Leute nach Europa zu holen", so Aschbacher. Das Bewusstsein dafür sei bei den Regierungen "vielleicht teilweise vorhanden". (FAZ)

BIOTECH - Nach Rekordfinanzierungen in der Corona-Pandemie haben deutsche Biotech-Firmen im vergangenen Jahr deutlich weniger Geld eingesammelt. Nun scheint sich die Lage zu stabilisieren: Das Finanzierungsvolumen liegt im bisherigen Jahresverlauf mit insgesamt 420 Millionen Euro wieder leicht über dem Wert des Vorjahres. Das zeigen Zahlen des Branchenverbands Bio Deutschland, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegen. Für die Weiterentwicklung ihrer Wirkstoffe reicht das Kapital laut Branchenexperten aber längst nicht aus. Aktuell laufen in der Branche 145 klinische Studien. (Handelsblatt)

GKV - Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) übersteigen die Einnahmen bei Weitem. Ein Vorschlag zur Einnahmenerhöhung kommt jetzt von außerhalb der Regierung. In dem Diskussionspapier zu "neuen Wegen zur Finanzierung der GKV", welche die auf Gesundheit und Digitalisierung spezialisierte Rechtsanwältin Silvia Woskowski gemeinsam mit dem CDU-Abgeordneten Erwin Rüddel erarbeitet hat, schlagen die Autoren eine "zusätzliche Säule als Strukturergänzung für die Finanzierung der GKV" vor. "Diese könnte in einer zeitgemäßen, solidarischen Nutzung der Gesundheitsdaten liegen und dabei gleichzeitig Raum für ein wettbewerbsstarkes Deutschland als Standort für Wissenschaft und Forschung schaffen." (FAZ)

GREENWASHING - Immer mehr Greenwashing - zu diesem Ergebnis kommt die EU-Bankenaufsichtsbehörde EBA in einem am Donnerstag vorgelegten Bericht. Unter Greenwashing werden Anlagen verstanden, die sich als nachhaltiger ausgeben als sie tatsächlich sind. Die drei EU-Aufsichtsbehörden EBA, ESMA (Wertpapiere) und EIOPA (Versicherungen) sehen im Zuge des gestiegenen Interesses an Finanzanlagen, die dem Klima- und Umweltschutz dienen, eine zunehmende Gefahr schöngefärbter Angebote. (FAZ, FT)

