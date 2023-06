The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.06.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.06.2023



ISIN Name

NZKBNDT010C4 KOMMUNALBK 2023 MTN

DE000MHB14J5 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1691

US24422EUG24 DEERE -JOHN- CAP. 2023FLR

US24422EUH07 DEERE -JOHN- CAP. 2023

DE000A2LQHV8 KRED.F.WIED.18/23 MTN

XS1429673327 ORLEN CAP. 16/23

XS1429027375 THALES S.A. 16/23 MTN

XS1428769738 CS AG 16/23 MTN

XS0941866252 WORLD BK 13/23 MTN

XS0867612466 SOC GENERALE 13/23 MTN

FR0011508332 CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 13/23