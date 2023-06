HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4381 Reinhard Friesenbichler ist Pionier in der nachhaltigen Denke bei Investments und Management. Er hat 1997 die rfu gegründet, ist Entwickler des VÖNIX-Index und früher in der Schnittmenge zwischen Sport und Kapitalmarkt tätig gewesen. Wir reden über alte WirtschaftsBlatt-Stories, die wir 1999 gemeinsam mit Stefan Gary über Fussball und die Börse gemacht haben, über Sporting Value, die Business Bundesliga und Frank Stronach. Themenwechsel zu SRI samt Begriffserklärung: Wir sprechen über Max Deml, den VÖNIX samt Outperformance, Michael Gstöttner und Andreas Bitesnich, rfu-Models und das falsche Bild, wie man sich grosse Investoren vorstellt. Reinhard ist aktiver Investor und ...

