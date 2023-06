DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Feiertags Vesakh geschlossen.

TAGESTHEMA

Trotz einiger Anzeichen einer Abkühlung bleibt der US-Arbeitsmarkt angespannt. Wegen der schnellsten geldpolitischen Straffungskampagne der Federal Reserve seit den 1980er Jahren wurde erwartet, dass sich die Schaffung von Arbeitsplätzen abschwächen würde, was bisher aber nur sehr verhalten geschah. Ökonomen rechnen für Mai mit 190.000 (April: 253.000) zusätzlichen Stellen. Die Arbeitslosenquote soll der Prognose zufolge auf 3,5 (3,4) Prozent steigen. Bei den Stundenlöhnen erwarten die Ökonomen ein monatliches Plus von 0,3 (0,5) Prozent und eine jährliche Steigerung von 4,4 (4,5) Prozent. Für den Herbst wird eine Rezession in den USA für wahrscheinlich gehalten, weil die volle Belastung aus den Zinserhöhungen erst dann spürbar sein wird. An den Märkten fragen sich Anleger derzeit, ob die Fed bei der kommenden Sitzung eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegen oder ob sie noch einmal einen Schritt um 25 Basispunkte machen wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis

10:00 DE/Ceconomy AG, Kapitalmarkttag

10:00 DE/Hypoport SE, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Friedrich Vorwerk 0,12 EUR Traton 0,70 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm - US 14:30 Arbeitsmarktdaten Mai Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +190.000 gg Vm zuvor: +253.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,5% zuvor: 3,4% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+4,5% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.949,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.235,00 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 14.506,50 +0,2% Nikkei-225 31.441,28 +0,9% Schanghai-Composite 3.229,06 +0,8% Hang-Seng-Index 18.890,97 +3,7% +/- Ticks Bund -Future 136,23 -10 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.853,66 +1,2% DAX-Future 15.894,00 +1,0% XDAX 15.873,10 +1,1% MDAX 26.746,72 +0,8% TecDAX 3.242,33 +1,3% EuroStoxx50 4.257,61 +0,9% Stoxx50 3.950,73 +0,6% Dow-Jones 33.061,57 +0,5% S&P-500-Index 4.221,02 +1,0% Nasdaq-Comp. 13.100,98 +1,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,33 +30

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Freitag im Plus erwartet. So wird der DAX am Morgen bei 15.928 Punkten gesehen nach einem Schluss am Vortag bei 15.853 Zählern. Positiv wird Börse gewertet, dass in den USA über Nacht nun auch der Senat der Aussetzung der Schuldenbremse bis Anfang 2025 zugestimmt hat. Damit wurde an der Börse zwar mehrheitlich gerechnet, doch ist damit der drohende Schwarze Schwan in Form des Zahlungsausfalls der USA endgültig vom Parkett verschwunden. Der Datenkalender ist zum Wochenschluss extrem leer. Der wichtigste Termin ist der US-Arbeitsmarktbericht, der um 14:30 zur Veröffentlichung ansteht. Der ADP-Bericht hatte am Vortag bereits eine gute Vorlage geliefert, daher sollte nicht überraschen, wenn nun auch auch die Beschäftigung ex Agrar um mehr als die erwarteten 190.000 neuen Stellen wachsen sollte. Derweil ist die Erwartung einer weiteren Zinsanhebung durch die US-Notenbank im Juni gefallen, was an der Wall Street den Aktien aus dem Technologiebereich Rückenwind verlieh. Diese Entwicklung dürfte auch in Europa anhalten, auch wenn mit weiteren ein bis zwei Zinsschritten durch die Europäische Zentralbank gerechnet wird.

RÜCKBLICK: Freundlich - Positiv wurde gewertet, dass das US-Repräsentantenhaus den Gesetzesentwurf zur Anhebung der Schuldenobergrenze verabschiedet hatte. Mit den Verbraucherpreisen aus der Eurozone kamen zudem verstärkt Käufer an den Markt. Die Inflation im Euroraum verlor nach einem unerwartet deutlichen Rückgang an Brisanz. Der Rohstoffsektor gehörte mit knapp 2 Prozent Plus zu den Gewinnern. Hier stützten die jüngsten Daten aus Indien und China, die auf ein starkes Wachstum hindeuteten. Remy Cointreau notierten gut 5 Prozent im Minus. Citi bemängelte das Fehlen eines neuen Aktienrückkaufs. Positiv für Lonza (+1,1%) wurde die Kaufankündigung für das Biotechnologieunternehmen Synaffix gewertet.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Den Gewinner im DAX stellte mit einem Plus 2,8 die Aktie von Airbus, der Flugzeugbauer erhielt einen Auftrag über sieben Flugzeuge von Air Algerie. Heidelberg Materials (+2%) wurden von den Analysten von JPM auf "Overweight" hochgestuft. Vonovia gehörten mit Abgaben von 1,1 Prozent zu den Verlierern im DAX. Die Aktie von Varta fiel auf ein Allzeittief. Zuletzt wurden Analysten auch mit Blick auf die Verschuldung bärischer für die Aktie. Uniper schossen um gut 28 Prozent nach oben, was nach Aussage von Marktteilnehmern fundamental nicht gerechtfertigt sei.

XETRA-NACHBÖRSE

Die starken Vorgaben der US-Börsen haben den deutschen Aktienmarkt im nachbörslichen Handel gestützt. Die Nachrichtenlage war jedoch dünn und betraf ausschließlich Nebenwerte.

Hgears fielen auf Tradegate um 7,5 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Ziele für das laufende Jahr gesenkt hatte. Das Unternehmen begründete dies mit der schwächeren Nachfrage. Der Kurs von Dr. Hönle gab um 5,4 Prozent nach. Der Anbieter industrieller UV-Technologie ist für 2023 ebenfalls pessimistischer geworden. Weng Fine Arts wurden 8 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen hatte seinen Aktienrückkauf verlängert und aufgestockt.

USA - AKTIEN

Fester - Hoffnung auf eine Zinserhöhungspause der Federal Reserve hat den US-Börsen am Donnerstag Auftrieb gegeben. Konjunkturdaten hatten klare Argumente gegen eine Zinserhöhung im Juni geliefert. Daneben setzte sich immer mehr die Überzeugung durch, dass nach dem Repräsentantenhaus auch der US-Senat für die Anhebung der Schuldenobergrenze stimmen werde. Unter den Einzelwerten fielen Salesforce.com um 4,7 Prozent. Hier nahmen Anleger Gewinne mit, nachdem das Unternehmen überraschend gute Zahlen und einen ermutigenden Ausblick veröffentlicht hatte. Bei Okta (-17,8%) lief das erste Geschäftsquartal besser als gedacht, doch warnte CEO Todd McKinnon vor einem sich eintrübenden Geschäftsumfeld. Dell (+1,5%) hatte überraschend die Veröffentlichung von Geschäftszahlen vorgezogen, die besser als befürchtet ausfielen - trotz eines Umsatzeinbruchs von fast 20 Prozent. Crowdstrike (-1,6%) ist im ersten Quartal zwar in die Gewinnzone geschwenkt. Bemängelt wurden aber das erlahmende Wachstum und ein Jahresausblick unter Markterwartung.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,33 -7,4 4,41 -8,7 5 Jahre 3,71 -5,5 3,76 -29,4 7 Jahre 3,65 -5,1 3,71 -31,6 10 Jahre 3,60 -4,8 3,65 -28,2 30 Jahre 3,83 -3,5 3,86 -14,5

Am Rentenmarkt fielen die Renditen mit den reduzierten Zinserwartungen wie schon an den Vortagen weiter.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:13 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0768 +0,1% 1,0677 1,0656 +0,6% EUR/JPY 149,47 +0,1% 149,12 148,89 +6,5% EUR/CHF 0,9739 -0,1% 0,9728 0,9737 -1,6% EUR/GBP 0,8589 -0,0% 0,8589 0,8602 -3,0% USD/JPY 138,81 -0,0% 139,68 139,71 +5,9% GBP/USD 1,2537 +0,1% 1,2431 1,2387 +3,7% USD/CNH (Offshore) 7,0888 -0,2% 7,1208 7,1277 +2,3% Bitcoin BTC/USD 26.966,28 +0,3% 26.883,54 26.939,70 +62,5%

Der US-Dollar gab mit den schwächer als gedacht ausgefallenen Lohnstückkosten nach, der Dollarindex büßte 0,8 Prozent ein.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,52 70,10 +0,6% +0,42 -11,7% Brent/ICE 74,75 74,28 +0,6% +0,47 -10,7%

Die Erdölpreise zogen kräftig an, gestützt vom schwächeren Dollar und Spekulationen auf eine Fördermengenkürzung der Gruppe Opec+. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 3 Prozent auf 70,10 Dollar. Der neuerlich gesunkene ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe deute auf eine geringere Nachfrage nach Öl hin, meinte Peter Cardillo von Spartan Capital. Dies könnte die Opec+ vielleicht doch dazu veranlassen, etwas weniger Öl zu fördern. Überraschend gestiegene US-Ölvorräte belasteten daher nicht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.981,24 1.978,15 +0,2% +3,09 +8,6% Silber (Spot) 23,96 23,93 +0,1% +0,03 -0,0% Platin (Spot) 1.012,05 1.009,83 +0,2% +2,23 -5,2% Kupfer-Future 3,74 3,71 +0,7% +0,03 -2,1%

