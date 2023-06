Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

«Basel blüht auf»: Medienempfang auf dem Naturwiesenmarkt



02.06.2023





Wir laden Sie herzlich zu einem Medienempfang mit Apéro auf dem Naturwiesenmarkt ein. Auf dem Medienempfang haben Sie die Möglichkeit, sich mit Vertreterinnen und Vertretern der BKB, von BirdLife Schweiz und der Christoph-Merian-Stiftung auszutauschen. Basil Heeb, CEO der Basler Kantonalbank, Raffael Ayé, Geschäftsführer von BirdLife Schweiz sowie Bettina Hamel, Leiterin Abteilung Natur und Geschäftsleiterin Merian Gärten der Christoph-Merian-Stiftung, werden die Gäste begrüssen, gemeinsam über den Barfussweg laufen und stehen im Anschluss für Gespräche zur Verfügung. Datum und Zeit: Freitag, 9. Juni 2023, 18:00 Uhr Ort: Meret-Oppenheim-Platz, Basel, Treffpunkt: Infostand BirdLife Schweiz

Wenn Sie teilnehmen möchten, so melden Sie sich bitte bis 7. Juni 2023 per E-Mail ( medien@bkb.ch ) an.

Wir freuen uns auf Sie.

Freundliche Grüsse Basil Heeb Raffael Ayé Vorsitzender der Konzernleitung und CEO BKB Geschäftsführer BirdLife Schweiz



