Autel Energy, ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für das Laden von Elektrofahrzeugen, hat vom 31. Mai bis 1. Juni 2023 mit Erfolg den Autel Partner Summit im Muziekgebouw in Amsterdam ausgerichtet. Die Veranstaltung präsentierte nicht nur die visionäre Europa-Strategie der nächsten zwei Jahre von Autel, sondern bot den Partnern auch die Möglichkeit, Einblicke in die Vision des Unternehmens zu gewinnen und sich über die neuen Produkte von Autel zu informieren.

Mithilfe des Partner Summit konnte Autel Energy seine Partnerschaften in Europa stärken und die Kooperationen mit wichtigen Kunden herausstellen. Zu den namhaften Partnern, die teilnahmen, zählten Kunden des Maxicharger AC wie Sevadis und Deta sowie Kunden des Maxicharger DC wie Floading, Gasgas und eWays. Überdies arbeitete das Unternehmen mit CPO-Kunden wie Fastway und Powerdo sowie Energieunternehmen wie Enefit in Partnerschaft zusammen.

Ziel des Summit war es, wertvolle Einblicke und Diskussionen rund um die Produkte, Lösungen und Erfolge von Autel Energy zu ermöglichen. Den Auftakt der Veranstaltung am 31. Mai bildete ein Impulsvortrag mit einer Vorstellung von Autel Energy und seiner Vision für die Zukunft. Im Anschluss wurden ein neues Produkt und eine Reihe aufschlussreicher Fallstudien vorgestellt. Nach einer Mittagspause versammelten sich die Teilnehmer erneut, um an Sessions zu Dienstleistungen und Lösungen zum Thema Cloud sowie einer Preisverleihung teilzunehmen. Der erste Tag endete mit persönlichen Verkaufsgesprächen zur Förderung von engeren Beziehungen und Geschäftsmöglichkeiten. Am 1. Juni hatten die Teilnehmer die einmalige Gelegenheit, die logistische Infrastruktur von Amsterdam zu erkunden. Als Abschluss dieses spannenden Erlebnisses lud Autel Energy die Partner zu einem Abendessen auf der Oceandiva Futura, einem nachhaltigen Veranstaltungsschiff, ein. Auf der unvergesslichen Bootstour wurde das Engagement von Autel für grüne Initiativen, Nachhaltigkeit in Bezug auf Energie sowie Prinzipien rund um Ökologie, Soziales und Governance (ESG) hervorgehoben.

"Sehr gerne laden wir unsere geschätzten Partner zum Autel Energy Partner Summit ein und stellen ihnen unsere europäische Strategie für die nächsten zwei Jahre vor", sagte Ting Cai, CEO von Autel Europe. "Dieser Gipfel zeigt, dass wir uns unermüdlich für Lösungen zum Laden von Elektrofahrzeugen sowie Partnerschaften, von der alle Beteiligten profitieren, einsetzen."

Mit einem bemerkenswerten finanziellen Zuwachs auf dem europäischen Markt in den letzten vier Jahren hat sich Autel Energy als führender Akteur bei Ladesystemen für Elektrofahrzeuge fest etabliert. Von 2019 bis 2022 war der Umsatz des Unternehmens von einer bemerkenswerten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 31,3 gekennzeichnet. Mit anfangs 27,04 Millionen Euro im Jahr 2019 stieg er 2020 dann auf 27,97 Millionen Euro. 2021 erzielte Autel Energy einen kräftigen Umsatzzuwachs von über 71,5 auf 47,99 Millionen Euro. Die Wachstumsdynamik fortsetzend, stieg der Umsatz des Unternehmens im Jahr 2022 um 27,6 auf 61,21 Millionen Euro.

Autel Energy ist derzeit mit 7 Niederlassungen in Deutschland, Italien, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Frankreich, Schweden und Spanien vertreten. Überdies hat das Unternehmen 4 Schulungs- und Testzentren in Deutschland, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Italien, 3 Lager in den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Italien und 3 Forschungs- und Entwicklungszentren in den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Spanien eingerichtet.

