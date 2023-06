Evotec SE hat eine Förderung in Höhe von 1,7 Mio. Dollar von Open Philantropy erhalten. Open Philantropy ist ein philanthropischer Geldgeber, der die globale Gesundheit und das Wohlbefinden priorisiert. Evotec wird die Förderung einsetzen, um niedermolekulare Substanzen als potenzielle first-in-class Wirkstoffe zu entdecken und zu entwickeln, die auf Zielstrukturen in der RNA von Henipaviren abzielen, so das Unternehmen. Evotec-CEO Werner Lanthaler: "Missionsorientierte Stiftungen sind von entscheidender Bedeutung für unsere langfristige Strategie. Dies ist das erste Mal, dass wir von Open Philanthropy unterstützt wurden, und wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit. Die Förderung wird es uns ermöglichen, einen innovativen RNA-Ansatz zur ...

