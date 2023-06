Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Das Motorola RAZR 40 Ultra magenta jetzt exklusiv bei Sunrise erhältlich



02.06.2023 / 09:00 CET/CEST



Motorola ist der Pionier für stylische Falt-Phones und lanciert nun eine Neuauflage des Kultgeräts Motorola RAZR.

Sunrise bietet das Motorola RAZR 40 Ultra ab sofort an - in der Farbe Viva Magenta bis 2. August 2023 sogar exklusiv als einzige Schweizer Telekom-Anbieterin.

Das Gerät kostet CHF 1190.- und kann online sowie in den Sunrise Shops bestellt werden. Die MOTO BUDS-S ANC Kopfhörer gibt es bis zum 2. August 2023 kostenlos dazu. «Motorola ist der Pionier für stylische faltbare Smartphones. Das RAZR Modell hat Kultstatus. Deshalb freut es uns besonders, unseren Kundinnen und Kunden dieses Gerät exklusiv anzubieten. Insbesondere das Modell mit der Pantone-Farbe des Jahres, Viva Magenta, dürfte Design- und Fashion-Liebhaber ansprechen», sagt Severina Pascu, Deputy CEO and Chief Consumer Officer von Sunrise. «Das Motorola RAZR 40 Ultra verknüpft elegante Formen mit modernster Technik und bietet zusammen mit unserem Netz, auf 5G sogar das grösste Netz der Schweiz, in allen Anwendungsbereichen ein Top-Erlebnis - egal ob beim grafikintensiven Gamen, beim Fotografieren oder Musik hören und telefonieren». Das neueste Motorola RAZR wurde in Madrid im Rahmen eines Live-Events präsentiert. Zu den Geräte-Highlights gehören ein 6,9 Zoll grosses, faltbares OLED-Display sowie ein 3,6 Zoll grosses Zweitdisplay auf der Aussenseite. Dieses zeigt eine Reihe praktischer Widgets sowie eingehende Nachrichten an und dient gleichzeitig als Sucher für die Hauptkamera. Alle Apps lassen sich auch auf dem Display auf der Aussenseite nutzen. Natürlich kann das RAZR 40 Ultra drahtlos geladen werden. Das Motorola RAZR 40 Ultra ist in den Farben schwarz, blau und Magenta mit 256 GB Speicher für CHF 1190.- erhältlich. Perfekte Soundqualität gibt es mit den MOTO BUDS-S ANC Kopfhörern bei der Bestellung eines Motorola RAZR 40 Ultra bis zum 2. August 2023 kostenlos dazu. Das Gerät kann ab sofort im Sunrise Online Shop oder in den Sunrise Shops bestellt werden. Pressemitteilung (PDF) Sunrise Media Relations media@sunrise.net 0800 333 000



