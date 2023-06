FRANKFURT (dpa-AFX) - Die endgültige Abwendung der Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag in Kauflaune versetzt. Nach dem Repräsentantenhaus billigte auch der Senat in Washington einen Gesetzentwurf, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze in den USA vorerst ausgesetzt wird. Ohne den Schritt wäre der US-Regierung in wenigen Tagen das Geld ausgegangen. Nun richten sich die Blicke der Anleger auf die am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten.

Der Dax gewann in den ersten Handelsminuten 0,7 Prozent auf 15 961,09 Punkte. Am Donnerstag hatte sich der Leitindex von seinen klaren Verlusten der Vortage um 1,2 Prozent erholt. Damit deutet sich für den Dax eine neutrale Wochenbilanz an.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitagvormittag um 0,9 Prozent auf 26 980,61 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,7 Prozent aufwärts./edh/mis

