Teladoc Aktie - der Platow Brief sieht in der Aktie der Teladoc Health Inc. (ISIN:US87918A1051)noch keinen Kauf, empfeihlt vielmehr die Aktie - noch - zu meiden. eine gute Idee sei keine Garantie damit auch sofort Geld zu verdienen. Teladoc muss, um dem Platow Brief zu gefallen erstmal beweisen, dass man mit die Nutzerzahlen so weit "hochbekommt", dass Geld verdient wird. Skaleneffekte machen diese einfache Rechnung möglich: Je mehr Nutzer, desto näher der Break-Even. Teladoc - Nicht jede gute Idee verdient sofort Geld Teleadoc bringt Ärzte und Patienten digital zusammen © CCO Die Geschäftsidee ...

