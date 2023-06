Berlin (ots) -- Der Solar-as-a-Service-Anbieter ecoligo wird das von dem Impact-Investor Triple Jump verwaltete EEGF-Darlehen für die Ausweitung der bestehenden Aktivitäten in Subsahara-Afrika verwenden.- ecoligo wird lokalen Unternehmen Zugang zu sauberem, kostengünstigem Solarstrom verschaffen.Der Nachhaltigkeitsinvestor Triple Jump stellt dem Solar-as-a-Service-Anbieter ecoligo im Rahmen des Energy Entrepreneurs Growth Funds (EEGF) ein Darlehen von 2 Mio. Euro zur Verfügung. Das Darlehen wird dringend benötigte Investitionen in grüne Energie in Afrika südlich der Sahara vorantreiben und lokale Unternehmen mit nachhaltigem Strom versorgen.Seit der Gründung im Jahr 2016 ist ecoligo ein Vorreiter der globalen Energiewende. Das Berliner Unternehmen bietet Anleger*innen die Möglichkeit, Geld nachhaltig in Solarprojekte in Schwellenländern zu investieren. Dabei können Anleger*innen genau entscheiden, in welche Projekte und Länder ihr Geld fließt, und profitieren von den Gewinnen, während sie die Energiewende aktiv unterstützen.Stand heute sind 90 Projekte mit einer Gesamtkapazität von 32,6 MWp vollständig installiert und in Betrieb genommen worden. Ecoligo-Anleger*innen haben bislang über 60 Unternehmen bei der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen unterstützt, während sie gleichzeitig von erheblichen Kosteneinsparungen profitierten. Weitere 206 Projekte mit einer Kapazität von 100,8 MWp sind bereits unterzeichnet.Das Portfolio des Investmentmanagers Triple Jump besteht ausschließlich aus verantwortungsvollen, impact-orientierten Anlagemöglichkeiten im globalen Süden. Speziell der Energy Entrepreneurs Growth Fund (EEGF), aus dem ecoligo das Darlehen erhält, unterstützt Unternehmen in Subsahara-Afrika während ihrer Wachstumsphase. Der Fokus liegt auf Aktivitäten im Bereich der Bereitstellung erneuerbarer Energien.Markus Schwaninger, CIO bei ecoligo, freut sich, gemeinsam mit Triple Jump die globale Energiewende voranzutreiben: "Die Zusammenarbeit mit Triple Jump wurde von unseren gemeinsamen Werten und unserer Mission angetrieben, die Region Subsahara-Afrika umfassender zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, durch die Unterstützung eines renommierten und geschätzten Finanzierungspartners noch mehr Unternehmen in Subsahara-Afrika mit nachhaltigem Solarstrom zu versorgen."Mark Van Doesburgh, stellvertretender Leiter des Teams für Direktinvestitionen bei Triple Jump, ist begeistert, dass der EEGF ecoligo unterstützt: "ecoligo ist eines der Unternehmen, die den Zugang zu günstiger und zuverlässiger Elektrizität für gewerbliche und industrielle KMU-Kunden in Schwellenländern fördert. Der EEGF freut sich daher, Teil der Mission von ecoligo zu sein, nachhaltige und zuverlässige Energiequellen in Subsahara-Afrika auszubauen."Über ecoligoecoligo ist ein Impact-Investment-Anbieter, der Solar-as-a-Service-Projekte in Schwellenländern umsetzt. Das 2016 von Martin Baart und Markus Schwaninger gegründete Berliner Unternehmen treibt die Energiewende in elf Ländern wie Kenia, Vietnam und Chile durch die Umsetzung von Fotovoltaikanlagen auf Firmengebäuden voran. Möglich gemacht werden diese von engagierten und umweltbewussten privaten Anleger*innen, die mit ihren gezielten Investitionen in Solarprojekte die Klimakrise bekämpfen, während sie ihr Geld gewinnbringend anlegen. Indem ecoligo Gewerbe- und Industrieunternehmen in den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt mit Solarenergie versorgt, trägt das Unternehmen messbar zur Einsparung von schädlichem CO2 bei und schützt so aktiv das Klima. Die vollständig finanzierten Solar-as-a-Service-Projekte bringen ecoligos Kunden nicht nur finanzielle Ersparnisse, sondern ermöglichen ihnen auch, nachhaltig zu wachsen. Die bisher unterzeichneten Projekte werden zur Einsparung von über eine Million Tonnen CO2 beitragen.ecoligo hat seinen Hauptsitz in Berlin und verfügt über weitere Standorte in Accra (Ghana), Nairobi (Kenia), San José (Costa Rica), Santiago de Chile (Chile), Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam) und Manila (Philippinen). Mehr Informationen auf ecoligo.com.Über den EEGFDer Energy Entrepreneurs Growth Fund (EEGF) ist ein einzigartiger Fond, der 2019 von der Shell Foundation und der FMO mit Beteiligung von FinDev, DFC, NDF und OeEB gegründet wurde, um einen entscheidenden Beitrag zum Zugang zum Energiesektor zu leisten und gleichzeitig den Klimawandel zu bekämpfen. Der von Triple Jump verwaltete und von Persistent beratene EEGF bietet maßgeschneiderte Mezzanine-, Eigenkapital- und Fremdkapitalinvestitionen in Kombination mit technischer Unterstützung für Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase, um den Zugang zum Energie-Ökosystem der Sub-Sahara Afrika Region zu vereinfachen. Mit einer Fondslaufzeit von 12 Jahren bietet der EEGF einen langen Investitions- und Unterstützungszeitraum, da Unternehmen in den Schwellenländern inhärent darauf angewiesen sind, für ihre Stakeholder eine Wertschöpfung zu erzielen. Der EEGF hat bereits in 10 Unternehmen investiert und dabei maßgeschneiderte Kapitallösungen eingesetzt, um die spezifischen Bedürfnisse dieser Unternehmen zu erfüllen. 