München (ots) -Die geplanten Themen:An der Front:Der ukrainische Fotograf Maxim Dondyuk dokumentiert den Krieg in seiner HeimatFamilientrauma:Bestsellerautorin Anne Berest spürt dem Schicksal ihrer jüdischen Vorfahren nachKlima, Kohle, Kolonialismus:Auf der Architekturbiennale in Venedig wird die Zukunft des Bauens neu gedachtFreiheitskämpferin oder Terroristin?Der Dokumentarfilm "Tanja -Tagebuch einer Guerillera" kommt in die KinosLebensstationen eines Weltstars:Ute Lemper wird 60 und hat ihre Autobiografie geschrieben: "Die Zeitreisende"Moderation: Siham El-Maimouni"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/tttRedaktion: Susanne Kampmann (WDR)