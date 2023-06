© Foto: picture alliance / Daniel Kalker | Daniel Kalker



Warren Buffett und die Wall Street wetten auf den japanischen Aktienmarkt! Aber lohnt jetzt noch ein Einstieg für Anleger?

Der Beginn eines Inflationsregimes in Verbindung mit den Bewertungsreformen der Tokioter Börse werde nach Ansicht der Bank of America (BofA) japanische Aktien bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auf ihr Rekordhoch treiben.

"Wir glauben, dass das Börsenhoch von 1989, das während der Bubble Economy erreicht wurde, wieder in Sichtweite kommen wird, wenn ein Kernverbraucherpreisindex von 1,5 Prozent oder mehr in Japan greift und die Eigenkapitalrendite in den zweistelligen Bereich ansteigt", so der BofA-Chefstratege für japanische Aktien, Masashi Akutsu, in einer Notiz.

Die Prognosen der BofA decken sich mit denen anderer Wall Street-Strategen, die weiteren Spielraum für die Rallye der japanischen Aktien sehen. Das starke Interesse ausländischer Anleger, solide Gewinne und ein schwacher Yen dürften den Anstieg des Topix-Index weiter unterstützen.

Auch wenn die Aktien in nächster Zeit auf ein Hindernis stoßen könnten, bestehe nach Ansicht der BofA "kein Grund zur Zurückhaltung, wenn der Markt im Einklang mit den Fundamentaldaten steigt". Das derzeitige Investitionsumfeld sei nach der Wiedereröffnung der Wirtschaft und dem Anstieg der Inflation weiterhin günstig.

Der japanische Topix-Index hat im Mai den höchsten Stand seit 30 Jahren erreicht. Wie Bloomberg berichtet, erreichten die am Prime Market Index der Tokioter Börse gehandelten Aktien am Mittwoch, dem letzten Handelstag im Mai, ein noch nie dagewesenes Niveau von fast sieben Billionen Yen (50 Milliarden US-Dollar). Und: Daten des japanischen Finanzministeriums zeigen, dass ausländische Investoren in dem am 26. Mai endenden Zeitraum neun Wochen in Folge japanische Aktien gekauft haben - die längste Kaufserie seit November 2019.

Gina Moesing, wallstreet:ONLINE Zentralredaktion