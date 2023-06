FMR Frankfurt Research bestätigt das Buy für Kapsch TrafficCom und reduziert das Kursziel von 15,2 auf 13,9 Euro. Die Analysten meinen zu den jüngsten News rund um die Neustrukturierung der Finanzierungen: "Die von uns erwartete Reduzierung der Finanzverschuldung verschiebt sich nun etwa um zwei Jahre in die Zukunft und der Zinsaufwand wird durch die Anpassung der Finanzierungskonditionen ansteigen. Unser Kursziel reduziert sich mit dieser ersten Einschätzung auf 13,90 Euro je Aktie (- 8,6%). Wir hatten die finanzielle Restrukturierung in dieser Form nicht erwartet. Der gestrige, deutliche Kursrückgang um über 9% bei sehr hohen Umsätzen in der Aktie, zeigt auch die Überraschung anderer Marktteilnehmer. Wir halten den Kursrückgang für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...