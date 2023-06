Unterföhring (ots) -- Sky Sport News berichtet heute ab 19.45 Uhr live vom Finale in Budapest, Timo Schäfers kommentiert- Der kostenlose Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App steht allen Fans zur VerfügungUnterföhring, 2. Juni 2023 - Nach dem 5:3 Halbfinalsieg gegen Polen steht die deutsche Auswahl im Finale der UEFA U17-Europameisterschaft in Ungarn. In Budapest trifft das Team von Trainer Christian Wück heute Abend auf den Titelverteidiger aus Frankreich. Die Vorzeichen für einen deutschen Sieg stehen gut: nicht nur konnte die Mannschaft bislang all ihre Spiele gewinnen, sondern bezwang auch Finalgegner Frankreich in der Gruppenphase mit 3:1.Letztmals konnte 2009 eine deutsche Nationalmannschaft das Turnier gewinnen, das seit 2002 als U17-Europameisterschaft (zuvor U16-Europameisterschaft) ausgetragen wird. Beim damaligen Final-Sieg in Magdeburg standen die späteren Weltmeister Mario Götze und Shkodran Mustafi sowie unter anderem Marc-André ter Stegen, Marvin Plattenhardt und als Kapitän Ray Yabo auf dem Platz.Wie die Stars von morgen sich im EM-Finale schlagen, können Fans bei Sky live erleben. Sky Sport News überträgt das Endspiel in Budapest heute Abend ab 19.45 Uhr live, Timo Schäfers kommentiert die Partie.Zusätzlich zur Übertragung auf dem Sportnachrichtensender zeigt Sky das Finale auch im kostenlosen Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App."Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere EigenformateSky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5523552