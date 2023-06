Berlin (ots) -Oliver Frankfurth ist Relocation-Experte und Gründer von SympatMe, die Marke, über der digitalen Plattform abmelden.de, die Ein- und Auswanderer bei behördlichen Prozessen umfangreichen "Bürokratie-Beistand" leistet. Hier erfahren Sie, warum es nicht nur für Neuankömmlinge in Deutschland enorme bürokratische Hürden gibt und wie das Angebot von Oliver Frankfurth stressreiche bürokratische Schritte vereinfacht, indem sie ganz einfach und digital auf seiner Website zu erledigen sind - und das nicht nur in einfacher deutscher, sondern auch in englischer Sprache.Wer den Entschluss fasst, Deutschland zu verlassen, hat in der Regel einiges zu organisieren. Ein komplettes Leben wird quasi aufgelöst, um in einem anderen Land noch einmal ganz von vorn anzufangen. Neben Planung, Aufregung und Vorfreude auf das Ungewisse steht für Auswanderer auch noch ein großes Stück nüchterne Realität auf dem Plan: Behördengänge. Denn wer aus Deutschland auswandern will, muss sich abmelden. Von Wohnung, Rundfunkbeiträgen und Krankenversicherung bis zum Auto und Versicherungsbeiträgen gibt es eine Vielzahl von Aufgaben, die an verschiedenen Stellen ordnungsgemäß und fristgerecht erledigt werden müssen. Eine zeitintensive Angelegenheit, die nicht wenigen Neuankömmlingen den letzten Nerv kostet. Noch komplizierter stellt sich die Situation für Einwanderer dar, schließlich kommt hier oftmals die Sprachbarriere erschwerend dazu. Oliver Frankfurth ist Experte für bürokratische Hürden im Bereich Ein- und Auswandern und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Auswanderer sowie Fachkräfte, die nach Deutschland kommen, in allen Bereichen professionell zu unterstützen.Dafür hat Oliver Frankfurth im Jahr 2014 gemeinsam mit seiner Schwester Dr. Yvonne Frankfurth die Expat Services UG gegründet, die er heute mit einem Team aus sechs Mitarbeitern fortführt. Mit abmelden.de bieten die Experten einen Service, der alles rund um An- und Abmeldungen von Wohnung, Auto oder Verträgen aus einer Hand anbietet - deutschlandweit und komplett digital. Hiermit greift Oliver Frankfurth einen großen Schwachpunkt Deutschlands an und kompensiert undurchsichtige und langwierige Verwaltungsprozesse mittels einer unkomplizierten, schnellen und zuverlässigen Lösung. Denn seine Kunden sparen nicht nur viel Zeit, Arbeit und Nerven, sondern profitieren außerdem von reibungslosen Abläufen und der immensen Expertise von abmelden.de. So haben Oliver Frankfurth und sein Team seit der Gründung vor neun Jahren schon etwa 30.000 Menschen dabei helfen können, die bürokratischen Anforderungen stressfrei und problemlos zu erfüllen.Die großen Hürden der deutschen BürokratieZu Beginn hat das Unternehmen internationale Fachkräfte bei ihrem Start in Deutschland begleitet und fast ausschließlich englischsprachig gearbeitet. Denn die Herausforderungen für Einwanderer sind groß: Im ersten Schritt müssen sie sich um einen Aufenthaltstitel kümmern und Einreisende aus Drittstaaten benötigen sogar ein Visum, welches mit Wartezeiten von bis zu einem Jahr einhergeht. Weiter geht es mit der Job- und Wohnungssuche, welche in Verbindung mit Deutschlands Bürokratie und Sprachbarriere eine ebenso große Hürde darstellen. Dank Oliver Frankfurth und seinem Team müssen sich zuwandernde Fachkräfte um all diese Themen keine Sorgen mehr machen, denn die erfahrenen Experten unterstützen sie in allen Bereichen umfassend und nehmen ihnen viele Aufgaben ab. Neben den Einwanderern zählen auch Auswanderer zu der Zielgruppe von abmelden.de.In den letzten Jahren hat sich der Fokus des An- und Abmeldeservices vermehrt auf die Zielgruppe der deutschen Auswanderer gelegt. Denn auch für Muttersprachler stellen die deutschen Behörden nicht selten enorme Hürden dar. Ein geringer Digitalisierungsgrad, ein bisweilen träger Verwaltungsapparat und mangelnde Kundenorientierung machen es Auswanderungswilligen nicht leicht, sich fristgerecht und vollständig abzumelden. Dazu kommt, dass für die einzelnen Vorgänge verschiedene Behörden zuständig sind und es keinen einheitlichen Standard in den Prozessen gibt. Dank abmelden.de können Auswanderer alle Behördengänge online und aus einer Hand erledigen lassen. Ob Wohnung, Auto oder Versicherungen - Oliver Frankfurth und sein Team stehen den Kunden deutschlandweit zur Verfügung und sorgen für reibungslose Abläufe ohne Missverständnisse oder unnötige Verzögerungen.abmelden.de - Kunden profitieren in vielerlei Hinsicht"Viele Kunden fragen sich, wie wir Abmeldungen online durchführen können, obwohl die Behörden keine Onlinebearbeitung anbieten", erzählt Oliver Frankfurth. "Tatsächlich stellt abmelden.de aber nur eine Schnittstelle zwischen der Behörde und dem Bürger dar." So übernimmt der Dienstleister die Kommunikation auf dem Postweg und kümmert sich analog um alle Formalitäten, während sich der Kunde entspannt zurücklehnen kann. Dafür ist es nötig, dass der Kunde zu Beginn der Zusammenarbeit einen Account erstellt, in dem er alle relevanten Informationen über sich zur Verfügung stellt und über den er im Nachgang alle Daten und Unterlagen einsehen kann. Dank der Bearbeitung mittels Ticketsystem sind eventuelle Bedenken hinsichtlich unzureichenden Datenschutzes unbegründet. Der beste Zeitpunkt, um sich an abmelden.de zu wenden, ist etwa sechs Wochen vor dem geplanten Umzug. So ist sichergestellt, dass seitens der Ämter alles innerhalb der Frist geklärt und bearbeitet werden kann.Die Kunden von Oliver Frankfurth und seinem Team profitieren also in vielerlei Hinsicht. Während der Abmeldeservice ihnen viel Zeit, Energie und Aufwand erspart, werden gleichzeitig unangenehme Konsequenzen aufgrund verpasster Fristen vermieden. Die Statistik besagt, dass sich jeder dritte Bürger zu spät abmeldet und über die Hälfte aller Vorgänge zurückgewiesen werden, weil Unterlagen fehlen - und spiegelt damit deutlich die Nachteile von Deutschlands Verwaltungsapparaten wider. Bei Wartezeiten von teilweise zehn Wochen haben Auswanderer oftmals kaum eine Chance, sich kurzfristig aus Deutschland abzumelden. Für Menschen, die es verpasst haben, dieser Pflicht nachzukommen und sich bereits im Ausland befinden, ist abmelden.de oft die letzte Chance. Mit langjähriger Erfahrung und guten Kontakten schaffen die Experten um Oliver Frankfurth es, unkomplizierte, schnelle und zuverlässige Lösungen zu bieten und Ein- und Auswanderer in allen bürokratischen Belangen professionell zu unterstützen.Sie möchten ein- oder auswandern und wünschen sich zuverlässige, schnelle und unkomplizierte Hilfe bei den umfangreichen An- oder Abmeldevorgängen in Deutschland? Melden Sie sich jetzt bei Oliver Frankfurth (https://abmelden.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Expat Services UG (haftungsbeschränkt)Vertreten durch: Oliver FrankfurthE-Mail: info@abmelden.deWebseite: https://abmelden.de/Original-Content von: Expat Services UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169645/5523547