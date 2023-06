Der gute Lauf seit Anfang Mai hat die Aktien von Evotec am Freitag auf das höchste Niveau seit September getrieben. Die Titel des Wirkstoffforschers zogen zuletzt um 2,6 Prozent an nach der Meldung, dass dem Unternehmen Fördermittel zugeflossen sind. 1,7 Millionen US-Dollar wurden von dem philanthropischen Geldgeber Open Philanthropy gezahlt.Damit will Evotec die Entdeckung von RNA-basierten Therapien gegen Henipaviren vorantreiben. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: ...

