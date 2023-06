Der Schuldenstreit in den USA ist beigelegt, die drohende Zahlungsunfähigkeit des Landes vorerst abgewendet. Das sorgt an den Märkten für Erleichterung. Auch am Kryptomarkt dominieren am Freitag daraufhin die grünen Vorzeichen. Der Ausbruch des Bitcoin aus der Seitwärtsrange dürfte laut Krypto-Experte Mike Novogratz aber noch etwas dauern.Die digitale Leitwährung legt am Vormittag auf 24-Stunden-Sicht rund ein Prozent zu und erobert damit die 27.000-Dollar-Marke zurück. Auf 7-Tage-Sicht beläuft ...

