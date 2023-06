Tech-Aktien haben einen spektakulären Run hinter sich. Mancher Anleger könnte nun versucht sein, sie zu verkaufen, um den unvermeidlichen Kursverlusten zu entgehen. Einige der größten Unternehmen sind nach wie vor vernünftig bewertet, wenn man bedenkt, wie schnell sie ihre Gewinne steigern. Wer also langfristig in Aktien investieren will, sollte an ihnen festhalten.Von Jacob SonenshineBarron'sÜbersetzung: Stefanie Konrad"Ich denke, es gibt ein gewisses Potenzial für einen Mean-Reversion-Effekt", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...