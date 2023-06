MIKO\u0141ÓW, Polen (ots/PRNewswire) -Der renommierte Künstler Mariusz Waras, bekannt als M-CITY, hat mit seiner weltweit gefeierten Kunstsammlung "DICTADOR M-CITY GOLDEN CITIES" einen beispiellosen Maßstab, der schätzungsweise eine Milliarde Dollar wert ist, gesetzt. Der lebendige, für seine florierende Kunstszene und seinen kosmopolitischen Reiz bekannter Stadtstaat Singapur dient als perfekte Kulisse für die Premiere dieser weltweiten destillierten Diktador-Expedition.Dies ist nicht das erste Mal, dass die Arbeit von M-City in Singapur zu sehen ist. Im Jahr 2018 nahm er an der Ausstellung "Art from the Street" im ArtScience Museum Banksy, Faile and D*Face teil. Die Kollektion "DICTADOR M-CITY GOLDEN CITIES" ist ein Beweis für seine Meisterschaft und verfügt über inspirierende Werke, die urbane Elemente, architektonische Komplexität und einen Hauch goldener Opulenz verbinden. Bemerkenswert ist, dass die Ausstellung zwei speziell für Singapur geschaffene Gemälde enthält, eines, das während der Eröffnung live fertiggestellt wurde.Diese Präsentation entstand aus der langjährigen Zusammenarbeit zwischen M-CITY und Diktador und wird Kunstliebhaber weltweit begeistern, wobei Paris das nächste Reiseziel ist. Ein spannendes Highlight ist die Aufnahme eines Gemäldes in die Grand Charity Auction, eine Veranstaltung, die von der Omena Art Foundation gehostet wird, die Elemente Philanthropie und das Engagement der Gemeinschaft darstellt.Der für anspruchsvolle Kongresse bekannte Diktador verstärkt seine Ambition und bietet Elite-Kunstliebhabern ein exklusives Erlebnis. Die Teilnehmer können während eines Besuchs in der Destillerie Cartagena von Diktador personalisierte Mischungen von gereiftem Rum kreieren. Jede von M-CITY mit einer 24-karätigen Golddarstellung eines bedeutenden Stadtplans verzierte Flasche definiert Exklusivität neu. Die Ausgabe wird mit einer Milliarde US-Dollar geschlossen und die Preise für die ersten verkauften Flaschen beginnen bei 1.500.000 US-Dollar.Medienpaket:https://we.tl/t-LvbnGIYTo8Dictador ist die ultimative Art-House-Spirit-Marke mit einer dynamischen, rebellischen Denkweise. Seit mehr als 100 Jahren stellt Dictador im Herzen von Cartagena, Kolumbien, Rum in Investmentqualität her. Aufbauend auf unserem Erbe haben wir Wertschätzung für die Vergangenheit, sind aber bestrebt, die Zukunft positiv zu beeinflussen.Im Rahmen unserer "Art Distilled"-Plattform, bei der wir mit Künstlern zusammenarbeiten, haben wir eine hochinnovative, neue Reihe von Produktinitiativen, wie zum Beispiel das M-CITY-Flaschenprogramm, das die erste Sammlung führender Kunstwerke im Wert von 1 Milliarde US-Dollar hervorbringt. Mit unserem ersten KI-gestützten Roboter-CEO Mika, der für Dateneinblicke, strategische Provokation und die Verbindung zur DAO-Community verantwortlich ist, treiben wir mutig die Grenzen der Technologie voran.www.dictator.com (http://www.dictador.com/) / @the_dictator (https://www.instagram.com/the_dictador/?hl=en)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kunstler-mariusz-waras-m-city-setzt-neue-massstabe-mit-atemberaubender-premiere-von-billion-dollar-art-collection-in-singapore-301841106.htmlPressekontakt:Natalie Grzyb,natalie@dictador.com,48 530 733 774Original-Content von: Dictador, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166113/5523780