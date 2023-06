Erfurt (ots) -Ab dem 12. Juni 2023 modifiziert KiKA sein abendliches Sendeschema. Jeweils ab 20:10 Uhr kann sich das ältere Publikum, die Preteens ab zehn Jahren, im täglichen Wechsel auf viele Lieblingsmarken und neue Formate aus den Bereichen Live Action und Factual Entertainment freuen. Mit dem neuen Ablauf geht KiKA stärker auf die linearen Sehgewohnheiten ein und bietet dem älteren Publikum ein breiteres Spektrum am Abend."Preteens zeichnen sich vor allem durch Heterogenität hinsichtlich ihrer Mediennutzung und Interessen aus. Um dem zu entsprechen haben wir die wochentägliche lineare Abendprogrammierung über eine deutliche genreorientierte Themenkuratierung angepasst," erklärt Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin. "die sich selbstverständlich in unsere digitalen Plattformen widerspiegelt."Um die ältere KiKA-Zielgruppe noch besser in ihrer jeweiligen Lebenssituation abzuholen, gibt es mehrere Neuerungen. Von Mystery wie "Die Erben der Nacht" (NDR), über "Digiclash: Der Generationen-Contest" (ZDF), "Ansage!" (KiKA), "Ninja Nanny" (WDR) oder "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) bis hin zu spannenden Premieren wie "Edvard" (SWR) - nicht zu vergessen Lieblingsmarken wie die "Die WG"-Reihen (ZDF), "Durch die Wildnis" (hr) oder "Checkpoint" (ZDF) reicht das abwechslungsreiche Abend-Angebot für die Zehn- bis 13-Jährigen ab dem 12. Juni.Das neue Sendeschema ist ab sofort unter kommunikation.kika.de abrufbar. Weitere Informationen und Fotos finden Sie ebenfalls dort.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5523808