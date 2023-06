München (ots/PRNewswire) -REC Group, ein internationales führendes Unternehmen im Bereich Solarenergie, freut sich, seine Teilnahme an der Intersolar Europe 2023 bekannt zu geben. Auf der Veranstaltung, die vom 14. bis 16. Juni 2023 in München stattfindet, wird REC am Stand A2.460 seine aktuellen Innovationen, neue Vorteile für Installateure sowie Einblicke in die Branche präsentieren - einschließlich der Vorschau auf ein kommendes Produkt.Neuer Standort, neues StanddesignAuf der diesjährigen Intersolar Europe wird sich REC in neuem Design und an einem neuen Standort präsentieren. Das neue Messestanddesign reflektiert RECs Mission, Menschen mit sauberem Solarstrom zu versorgen und die globale Energiewende im Sinne eines höheren Umweltschutzes voranzutreiben. Die Bedeutung der Solarbranche nimmt rasant zu, entsprechend ist sich REC mehr denn je seiner Verantwortung für mehr Nachhaltigkeit bewusst. Seit mehr als 25 Jahren nimmt der Hersteller eine führende Rolle im Bereich hocheffizienter Innovationen und nachhaltiger Fertigungsverfahren ein. Messebesucher erfahren am REC-Stand, welche Kriterien bei der verantwortungsvollen Auswahl von Solarmodulen wichtig sind. Zugleich erhalten sie Einblicke, wie REC durch den Einsatz innovativer Maßnahmen Energie, Wasser und Abfall bei den Betriebsabläufen einspart.Leidenschaft für InnovationDas Thema Innovation ist fest in der DNA von REC verankert. Je mehr die globale Energiewende an Fahrt aufnimmt, desto wichtiger ist es für REC, mutige Technologie-Schritte zu machen. Besucher des Standes werden die Gelegenheit haben, die neuesten Innovationen von REC kennenzulernen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Solarmodul REC Alpha Pure-R (https://www.recgroup.com/de/node/4517?utm_source=PR&utm_medium=Press+Release&utm_campaign=Intersolar+23), das sich durch große G12 Heterojunction-Zellen in kompakter Modulgröße für private Dachinstallationen auszeichnet. Mit einer beeindruckenden Leistung von bis zu 430 Wp auf weniger als zwei Quadratmetern bietet das REC Alpha Pure-R ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung, Größe, Gewicht und Handhabung.Darüber hinaus können Besucher mehr über die AMI-Technologie erfahren, eine entscheidende Komponente, um große G12-Wafer mit der REC Alpha Heterojunction-Technologie (HJT) zu kombinieren. Das Alpha Pure-R zeigt sehr anschaulich, wie gut REC die Heterojunction-Technologie fortschreibt und Effizienzen kontinuierlich steigert. Messebesucher können sich am REC-Stand von der Innovationsbegeisterung des Unternehmens überzeugen und einen ersten Blick auf die kommende HJT-Produktinnovation werfen. Zudem wird REC seine REC Alpha Pure- und REC TwinPeak 5-Module vorstellen."Wir sind davon überzeugt, dass die Heterojunction-Technologie enormes Potenzial für weitere Effizienzsteigerungen bietet und zugleich die beste Option für künftige Entwicklungen, etwa für Tandemstrukturen, darstellt. RECs aktuelle Innovation, die auf der preisgekrönten REC Alpha Pure-Serie basiert, zeigt einmal mehr, wie sehr wir uns für technologischen Fortschritt und nachhaltige Prinzipien in der Solarbranche engagieren", erklärt Cemil Seber, Vice President Global Marketing, Product Management & Corporate Strategy bei der REC Group. Die bleifreie, RoHS-konforme REC Alpha Pure Serie wurde mit dem renommierten Intersolar Award 2022 ausgezeichnet. Damit ist REC der einzige Hersteller von Solarmodulen auf dem Markt, der diese Auszeichnung bereits dreimal erhalten hat.Neue Vorteile für InstallateureGemäß dem Motto "Solar's Most Trusted" engagiert sich REC auch weiterhin für seine Partner und Installateure und fördert so das gemeinsame Wachstum. Über sein Programm für Installateure bietet REC verschiedene Dienstleistungen zur Unterstützung von REC-zertifizierten Installateuren an. Im neuen Standbereich für Installateure können diese die speziellen Unterstützungsangebote von REC, wie das REC ProPortal und REC ProPage, erkunden. Diese Hilfsmittel ermöglichen es den Fachbetrieben, schnell und einfach dynamische Online-Webseiten zu erstellen, um ihre Zusammenarbeit mit REC zu bewerben. Installateure können auch über die REC Social Wall sich mit REC austauschen und ihre Highlights der REC Alpha-Installationen präsentieren.Beliebte Happy Hour am REC-StandDie beliebte Happy Hour von REC findet gleich am ersten Messetag, Mittwoch, 14. Juni, ab 16:00 Uhr am Stand A2.460 statt. Besucher können Erfrischungen genießen, während sie Kontakte knüpfen, über die Innovationen von REC sprechen und die Zukunft der Solarenergie aus erster Hand erleben.Weitere Informationen über REC auf der Intersolar Europe:www.recgroup.site/de/rec-at-intersolar-2023Für weitere Informationen:Agnieszka SchulzeHead of Global PR, REC GroupTel.: +49 89 4 42 38 59 39E-mail: agnieszka.schulze@recgroup.comREC Solar EMEA GmbHBalanstr. 71a81541München, DeutschlandGeschäftsführer: Cemil SeberAmtsgericht: München HRB 180306USt-IdNr.: DE266243545Über die REC GroupDie REC Group ist ein international führendes Solarenergieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Verbrauchern durch hochwertige Solarmodule mit einer führenden Leistungsdichte den Zugang zu sauberer und erschwinglicher Solarenergie zu ermöglichen. Getreu dem Motto "Solar's Most Trusted" ist REC bekannt für patentierte Innovationen und vielfach preisgekrönte Produkte, die sich durch eine zuverlässige langfristige Leistung auszeichnen. Die hohe Zuverlässigkeit basiert auf einer fortschrittlichen und hocheffizienten Fertigung mit Industrie 4.0-Verfahren. Das 1996 in Norwegen gegründete Unternehmen setzte schon immer auf einen geringen CO2-Fußabdruck seiner Solarmodule und Materialien. REC Group hat seinen Hauptsitz in Norwegen, einen operativen Geschäftssitz in Singapur und regionale Zentralen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Ab Dezember 2021 gehört REC zu Reliance Industries Limited, Indiens größtem privatwirtschaftlichen Unternehmen mit einem Umsatz von 104,6 Mrd. USD.Weitere Informationen unter recgroup.com und aufPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2091813/REC_Group.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1656574/REC_Group_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rec-auf-der-intersolar-europe-2023-neuer-standort-neues-standdesign-neues-produkt-in-der-pipeline-neue-vorteile-fur-installateure-301841161.htmlOriginal-Content von: REC Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134400/5523940