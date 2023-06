DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Panetta: EZB nicht mehr weit vom Zinsgipfel entfernt

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta noch etwas erhöhten, ist aber nicht mehr weit vom Zinsgipfel entfernt. "Meine Intuition sagt mir, dass wir das Ende unseres Zinserhöhungszyklus noch nicht erreicht haben, aber nicht mehr weit davon entfernt sind", sagte Panetta der Zeitung Le Monde. Die Diskussion werde sich bald von der Frage "wie hoch?" auf "wie lange?" verlagern.

Österreichs Wirtschaft stagniert im ersten Quartal

Die österreichische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2023 eine Stagnation verzeichnet. Wie die Statistik Austria berichtete, blieb das Bruttoinlandsprodukt (BIP) konstant gegenüber dem Vorquartal. Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) hatte am 28. April zunächst einen BIP-Rückgang um 0,3 Prozent berichtet. Im Jahresvergleich wuchs das BIP im ersten Quartal um 1,9 Prozent, wie Statistik Austria weiter meldete. Das Wifo hatte zunächst ein Plus von 1,8 Prozent berichtet.

Sprecherin: Scholz liegt beim Budget auf Lindners Linie

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilt einer Sprecherin zufolge die strikte Haltung von Finanzminister Christian Lindner (FDP) zur Einhaltung der Schuldenbremse im Budget 2024. Mit Blick auf "die grundsätzlichen Voraussetzungen des Haushalts, nämlich die Einhaltung der Schuldenbremse und damit eine Begrenzung der Mittel" liege der Kanzler "ganz auf der Linie des Finanzministers", sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann bei einer Pressekonferenz.

Zahl der Berufe mit Fachkräftemangel hat 2022 weiter zugenommen

Die Zahl der sogenannten Engpass-Berufe, in denen Fachkräfte besonders knapp sind, hat laut einer Analyse der Bundesagentur für Arbeit (BA) 2022 deutlich zugenommen. Im vergangenen Jahr wurde demnach in 200 von rund 1.200 bewerteten Berufen ein Engpass festgestellt, 52 mehr als im Jahr zuvor. Ein Problem ist demnach, dass Arbeitslose eher selten einen Job in einem der betroffenen Berufe suchen.

Ifo: Viele Volkswirte in Europa sehen US-Gesetz gegen Inflation kritisch

Volkswirte in großen europäischen Ländern sind einer Umfrage zufolge besonders kritisch gegenüber dem US-Gesetz zur Bekämpfung der Inflation (IRA) und machen sich für bessere Investitionsbedingungen stark. Die Umfrage des Ifo-Instituts in Zusammenarbeit mit dem Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik zeigt zudem, dass in vielen Ländern Südamerikas die Auswirkungen des IRA auf die heimische Wirtschaft insgesamt positiv gesehen wird.

BDEW schlägt zwölf Punkte zur Stärkung von Agri-PV vor

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat zwölf Punkte identifiziert, um den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen (Agri-PV) voranzubringen. "Agri-PV bietet die Chance, die knappen Flächen optimal zu nutzen und damit Flächenkonkurrenzen zu überwinden", erklärte die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae. Die Unternehmen brauchten jetzt bessere Rahmenbedingen, damit sich diese innovativen Anlagen weiträumig im Markt etablieren könnten.

Netzagentur: Genug Marktanreize bei Gasspeicher-Befüllung

Die Bundesnetzagentur erwartet, dass die Befüllung von Gasspeichern durch die Trading Hub Europe GmbH (THE) in den kommenden Monaten auf marktlicher Basis erfolgen wird. Rückblickend sieht ein Gutachten der Behörde kaum Spielraum für eine andere Strategie der THE bei der Bewirtschaftung der Gasspeicher im vergangenen Jahr. Sie habe schnell handeln müssen, um die Versorgungssicherheit zu gewähren und daher hätten in der Speicherbewirtschaftung nicht alle Vermarktungsmöglichkeiten zur Verfügung gestanden.

Verbände: Energetische Sanierung des Gebäudebestands nicht vernachlässigen

Verbände der Baustoffindustrie, der Energieeffizienz sowie der Energieberater haben an Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und die zuständigen Landesminister appelliert, die energetische Sanierung des Gebäudebestands in der Wärmewende nicht zu vernachlässigen. "Der alleinige Fokus auf die CO2-Vermeidung durch Heizungswechsel ist für die meisten Gebäude wegen der langfristigen Kosten und der beschränkten Energieverfügbarkeit keine realistische und zielführende Option", hieß es in einem gemeinsamen Appell.

SPD: EU-Lieferkettengesetz schafft Wettbewerbsvorteil

Die SPD hat den Beschluss des Europaparlaments für ein EU-Lieferkettengesetz gegen Kritik verteidigt, wie sie vehement unter anderem deutsche Wirtschaftsverbände geübt hatten. "Der Beschluss für ein wirksames Lieferkettengesetz im EU-Parlament ist ein Meilenstein für mehr Menschenrechte und Umweltschutz", erklärte die entwicklungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Sanae Abdi. Zukünftig müssten sich alle Unternehmen in Europa an dieselben europäischen Regeln halten und mehr Verantwortung für Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden entlang ihrer globalen Lieferketten übernehmen.

Russland meldet erneut ukrainischen Angriff auf Grenzregion Belgorod

Bei einem erneuten ukrainischen Angriff auf das russische Grenzgebiet sind nach russischen Angaben zwei Menschen getötet worden. Zudem seien zwei weitere Menschen in der zuletzt wiederholt attackierten Region Belgorod verletzt worden, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow im Onlinedienst Telegram mit. Der Beschuss ereignete sich demnach auf einer Dorfstraße in der zuletzt vermehrt angegriffenen Gegend um die grenznahe Stadt Schebekino. Dabei hätten Granatsplitter vorbeifahrende Autos getroffen. In einem der Autos seien zwei Frauen getroffen worden und "vor Ort an ihren Verletzungen" gestorben, erklärte Gladkow.

