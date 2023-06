US-Präsident Joe Biden ist bei einem Auftritt im Bundesstaat Colorado auf offener Bühne gestürzt. Biden sprach am Donnerstag vor Absolventen einer Militärakademie in Colorado Springs und nahm an der dortigen Abschlusszeremonie teil.Als der 80-Jährige am Ende der Zeremonie über die Bühne lief, geriet...

Den vollständigen Artikel lesen ...