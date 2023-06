Der DAX und Dow Jones sind freundlich in den Juni gestartet. Nach einer Einigung im US-Schuldenstreit fokussieren sich die Anleger jetzt wieder auf die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve und Europäischen Zentralbank. Was die Währungshüter jetzt vor Herausforderungen stellt, erklärt Christoph Zwermann von Zwermann Financial. Die Inflation bekämpfen, eine Rezession verhindern und gleichzeitig den Aktienmarkt nicht ausbremsen: Das ist die aktuelle Erwartungshaltung an die Fed und EZB. Letzteres gelingt in diesen Tagen sogar. Aber wie geht es weiter an der Börse? In welche Länder und Aktien lohnt sich ein Investment derzeit? Die Antwort darauf bekommen Sie in der aktuellen Ausgabe der Zwermann-Analyse.