Der DAX konnte am Vortag mit einem Gap-up in den Handel starten und per Börsenschluss bei 15.853 Punkten mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gehen. Und damit auch den Fibonacci-Fächer bei 15.800 Punkten zurückerobern. Am heutigen Freitag eröffnete der DAX erneut mit einem Gap-up bei 15.949 Punkten und sprang damit direkt über den Widerstand bei 15.900 Punkten. Am heutigen Freitag notiert der DAX aktuell im Bereich von 15.970 Punkten höher ...

