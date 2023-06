NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Broadcom nach Zahlen von 700 auf 875 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Halbleiterkonzern habe nach einem soliden zweiten Geschäftsquartal einen starken Ausblick auf das laufende dritte Quartal gegeben, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das Geschäftsjahr gehe Broacom davon aus, dass Künstliche Intelligenz (KI) rund 15 Prozent zum Halbleiter-Umsatz beitragen sollte und im kommenden Geschäftsjahr möglicherweise schon bis zu etwa 25 Prozent. Selbst nach einem starken Lauf erscheine die Aktie zudem günstig im Vergleich zu anderen Titeln, bei denen das Thema KI gespielt werde./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2023 / 03:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2023 / 03:27 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXUS11135F1012