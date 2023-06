DJ Bündnis fordert konkrete Schritte für schnellere Energiewende

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sehen die Notwendigkeit, dass konkrete Schritte hin zu einer schnelleren Energiewende unternommen werden müssen. Dies sei wichtig für Deutschlands Wandel hin zur Klimaneutralität. Zuvor hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Vertretern der sogenannten "Allianz für Transformation" im Kanzleramt getroffen.

Bei diesem dritten Treffen der Allianz wurde darüber diskutiert, wie der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität beschleunigt werden kann. Neben Scholz nahmen an der Zusammenkunft Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Bundesminister Hubertus Heil (SPD), Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) sowie Vertreter der Wirtschaft, Sozialpartner und Wissenschaft teil.

"Die Partner der Allianz waren sich einig, dass konkrete Schritte unternommen werden müssen, um Deutschlands Wandel hin zur Klimaneutralität zu beschleunigen", hieß es in einer Mitteilung des Bundespresseamtes. Dazu gehörten ein Monitoring des Ausbaus der erneuerbaren Energien, um Defizite frühzeitig zu erkennen, bessere Planungssicherheit für Unternehmen sowie die Gewinnung zusätzlicher Fach- und Nachwuchskräfte im In- und Ausland für die Energiewende. "Außerdem muss sichergestellt werden, dass Energie bezahlbar und sicher bleibt", hieß es in der Erklärung.

Die Teilnehmer des Spitzengesprächs waren sich zudem einig, dass ein "leistungsstarkes Innovationssystem" zentrale Voraussetzung sei, um die Transformation zu bewältigen. Weitere Details zu solch einem Innovationssystem wurden nicht gegeben. Dazu soll es noch weitere Gespräche geben.

Scholz will die Öffentlichkeit im Anschluss an das Treffen über die Ergebnisse in einer Pressekonferenz informieren.

Das nächste Treffen der Allianz für Transformation ist für den Oktober geplant. Ziel dieser Gespräche ist es, dass die zur Erreichung der Klimaneutralität notwendigen Transformationsprozesse gemeinsam gestaltet werden.

