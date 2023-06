DJ WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Juni (23. KW)

=== M O N T A G, 5. Juni 2023 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Mai *** 08:00 DE/Handelsbilanz April *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau April *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni 11:00 DE/SFC Energy AG, HV *** 11:00 EU/Erzeugerpreise April 11:30 DE/Regierungs-PK *** 15:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP 15:30 DE/GDL Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Vorstellung der Forderungen für die Tarifrunde 2023 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai *** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung der Ruhr-Universität zu "Deutschlands Geschäftsmodell in Gefahr?" *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai 19:00 US/Apple Inc, Start der Entwicklerkonferenz mit Keynote *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - DE/Pkw-Neuzulassungen, Mai - Märkte/Börsenfeiertag Dänemark D I E N S T A G, 6. Juni 2023 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 08:00 DE/Auftragseingang April 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich März 10:00 DE/Nordex SE, HV *** 10:00 DE/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage 10:30 DE/RAG-Stiftung, Jahres-PK *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Interview im Rahmen des WDR-Europaforums, Berlin 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission inflationsindexierter 0,1%-Bundesanleihen über 400 Mio EUR mit Fälligkeit 15. April 2033 und über 200 Mio EUR mit Fälligkeit 15. April 2046 12:00 DE/Internationaler Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW), Gespräch mit der Vorstandsvorsitzenden der Merck KGaA, Garijo (Veranstaltung vom Vorabend) *** 15:00 DE/EZB, Monatsbericht Mai zur Entwicklung von APP- und PEPP-Anleihebeständen 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - EU/Europäisches Gericht (EuG), Mündliche Verhandlung zum Kartell beim Handel mit europäischen Staatsanleihen - DE/Bundeskanzler Scholz, französischer Präsident Macron, Gemeinsames Abendessen, Potsdam M I T T W O C H, 7. Juni 2023 *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis (10:00 PK) *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe April 08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte) 1Q *** 09:00 CH/Währungsreserven Mai *** 09:00 FR/OECD, Wirtschaftsausblick *** 09:50 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz zu Finanzintegration 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV 10:00 DE/Gerresheimer AG, HV *** 10:30 DE/Eckert & Ziegler AG, HV 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Jenoptik AG, HV 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung *** 11:10 BE/EZB-Direktor Panetta, Moderation eines Panels zur Vollendung der Bankenunion 11:30 DE/Auktionsergebnis Grüne 0%-Bundesobligation über 1 Mrd EUR mit Fälligkeit 10. Oktober 2025 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/Handelsbilanz April *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** - CN/Handelsbilanz Mai D O N N E R S T A G, 8. Juni 2023 *** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 10:00 DE/Auto1 Group SE, HV *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 IT/Bundeskanzler Scholz, italienische Ministerpräsidentin Meloni, PK nach Gespräch, Rom - EU/Tagung der Innenminister F R E I T A G, 9. Juni 2023 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise April *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Mai *** 10:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Seminar zu Eigenkapitalanforderungen an Banken *** 10:30 IT/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Teilnahme an Panel von Algebris Investments 11:00 EU/CO2-Emissionen (erste Schätzung) 2022 11:30 DE/Regierungs-PK 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, georgischer Ministerpräsident Gharibaschwili, Gespräch, Berlin - EU/Tagung der Justizminister - EU/Ratingüberprüfung für Griechenland (Fitch); Malta (S&P); Slowenien (S&P) S O N N T A G, 11. Juni 2023 18:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf Ostdeutschem Wirtschaftsforum, Bad Saarow ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2023 09:32 ET (13:32 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.