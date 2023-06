DJ WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Juni (24. KW)

=== M O N T A G, 12. Juni 2023 10:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, ao HV zur Abstimmung über Kapitalherabsetzung zur vollständigen Übernahme durch die Mutter Siemens AG (ggf. Fortsetzung der ao HV am 13.6) - EU/Beginn des zweitägigen Rats der Minister für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz, Luxemburg - Märkte/Börsenfeiertag Australien D I E N S T A G, 13. Juni 2023 *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Mai *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Mai *** 09:00 DE/Aurubis AG, Kapitalmarkttag 10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Bundesobligation über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 19.10.2028 12:00 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Aufsichtsrätekonferenz zum Thema "Infrastruktur der Zukunft", Berlin *** 14:30 US/Realeinkommen Mai *** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, ggf. Fortsetzung der ao HV zur Abstimmung über Kapitalherabsetzung zur vollständigen Übernahme durch die Mutter Siemens AG - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt - EU/Abschluss des zweitägigen Rats der Minister für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz, Luxemburg - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung M I T T W O C H, 14. Juni 2023 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 GB/BIP April *** 08:00 GB/Handelsbilanz April *** 08:00 GB/Industrieproduktion April 09:15 DE/BDEW-Kongress u.a. mit Reden von Kanzleramtschef Schmidt, (13:50) Bundeswirtschaftsminister Habeck (15:00), Berlin 10:00 DE/Delivery Hero SE, HV 10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV 10:00 DE/Instone Real Estate Group SE, HV 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt Juni 10:30 DE/Bundesverband Solarwirtschaft (BSW), Pk zum Thema "Vom Solarbooster zum Solarboom - Solarbranche unter Strom", München 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Cancom SE, HV *** 11:00 EU/Industrieproduktion April 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.02.2033 13:00 DE/Tag der deutschen Bauindustrie u.a. mit Reden von Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesfinanzminister Lindner, Bundesbauministerin Geywitz , Berlin 14:00 US/Blackrock Inc, Investor Day *** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell *** - DE/Software AG, Ende der Annahmefrist im Zuge des Übernahmeangebots der Holdinggesellschaft Mosel Bidco SE *** - DE/Hugo Boss AG, Investorentag *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Juni D O N N E R S T A G, 15. Juni 2023 *** 04:00 CN/Industrieproduktion Mai *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 2Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise Mai 09:00 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose 09:15 DE/BDEW-Kongress u.a. mit Reden von Kanzleramtschef Schmidt (13:50), Bundeswirtschaftsminister Habeck (15:00), Berlin *** 09:30 DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft 10:00 DE/Aumann AG, HV 10:00 DE/Brenntag SE, HV 10:00 DE/Deutsche Wohnen SE, HV 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV 10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV 10:00 DE/Bundeswirtschaftsministerium, Innovationstag Mittelstand, Berlin *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung *** 11:00 EU/Handelsbilanz April *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Mai *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Luxemburg *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai *** 16:00 US/Lagerbestände April 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q F R E I T A G, 16. Juni 2023 08:00 DE/Baugenehmigungen April 09:30 DE/Bundesrat, Plenum *** 10:00 EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister, Luxemburg *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Auslieferungen Konzern Mai 11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV *** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai *** 12:05 EU/EZB veröffentlicht Volumen der vorfristigen TLTRO-Rückzahlung *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni F R E I T A G, 16. Juni 2023 - DE/Bauer AG, Ende der Annahmefrist des Delisting-Erwerbsangebots der SD Thesaurus GmbH *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - JP/G7, Beginn Treffen der Verkehrsminister (bis 18.6.), Shima, Mie Prefecture *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktien- und Indexoptionen & -Futures - EU/Ratingüberprüfung für Slowenien (S&P); Luxemburg (Fitch); Norwegen (Fitch); Türkei (Moody's) S A M S T A G, 17. Juni 2023 - JP/G7, Fortsetzung Treffen der Verkehrsminister (bis 18.6.), Shima, Mie Prefecture S O N N T A G, 18. Juni 2023 - JP/G7, Abschluss Treffen der Verkehrsminister (seit 16.6.), Shima, Mie Prefecture ===

