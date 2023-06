Wäre "Sell in May" in diesem Jahr ratsam gewesen? Warum ist dem DAX nach seinem Rekordhoch die Puste ausgegangen und wann wagt er einen neuen Anlauf? Marktkenner Sanjin Topuzovic, Hauck Aufhäuser Investment Banking, blickt auf die jüngsten Ereignisse an der Börse und das Potenzial für weitere Anstiege. Warum die Schuldenfrage in den USA immer spannend bis fast zum Schluss bleibt, was an Zinsschritten zu erwarten ist und wie Anleger zu Sommerbeginn vorgehen können, darüber spricht der Experte mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe.