Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) wegen eines geringeren Handelsvolumens in Verbindung mit höheren Zinsaufwendungen einen Rückgang beim Vorsteuerergebnis auf -12,3 Mio. Euro (Q1 2022: -0,8 Mio. Euro) verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten dennoch das Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe die um rund 50 Prozent gesunkene Nachfrage nach Wohnimmobilienkrediten zu einer Halbierung der Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Handel und Privatisierung auf 16 Mio. Euro (Q1 2022: 29 Mio. Euro) geführt. Dagegen sei bei den selbst vermieteten Wohneinheiten eine deutliche Steigerung der Mieteinnahmen um 12,5 Prozent auf 4,5 Mio. Euro erzielt worden. Nach Gesprächen mit dem Management erwarte der Analyst eine leichte Belebung im zweiten Quartal und gehe außerdem von einer schrittweisen Verbesserung der Handelsaktivitäten in der zweiten Jahreshälfte aus. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 5,00 Euro und erneuert das Rating "Buy".



