SEATTLE (IT-Times) - Der E-Commerce-Spezialist Amazon sucht nach neuen Wachstums- und Kundenbindungsmöglichkeiten, nachdem das traditionelle Geschäft mehr oder weniger stagniert. Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN, ISIN: US0231351067) will nun offenbar in den Mobilfunkmarkt einsteigen und führt hierzu Gespräche...

Den vollständigen Artikel lesen ...