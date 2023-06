© Foto: pixabay



JPMorgan stuft diese US-Energieversorger-Aktie herunter, hält das Unternehmen jedoch für zukunftsfähig. Wie passt das alles zusammen?

Der Strommarkt in den USA ist wider Erwarten stärker reguliert als in Europa: Öffentliche Versorgungskommissionen sind auf Ebene der US-Bundesstaaten vom jeweiligen Gouverneur damit beauftragt, den Energiemarkt zu regulieren - und dazu gehört auch die Regulierung der Strompreise. Laut JP Morgan-Analyst Jeremy Tonet könnte das nun dem US-Energieversorger Xcel Energy für den Westen und den mittleren Westen auf die Füße fallen. In Minnesota hat die öffentliche Versorgungskommission die Preise weniger erhöht als erwartet.

JP Morgan hat die Bewertung des Unternehmens deshalb heute von Kaufen auf Neutral herabgesenkt und das Kursziel von 79 US-Dollar auf 68 US-Dollar reduziert - wobei letzteres immer noch rund acht Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Der niedrige Strompreis wirkt sich laut JP Morgan auf die Eigenkapitalrendite von Xcel Energy aus: Diese liege nach der Entscheidung nun bei 9,25 Prozent anstelle der erwarteten 9,6 Prozent. "Wir gehen davon aus, dass dieses Ergebnis und die erhöhte Aufmerksamkeit des Marktes für die Preiserhöhung der Kommission den Aktienkurs vorerst belasten werden", so Tonet.

Laut JP Morgan hat Xcels dennoch aufgrund seines Engagements in der Umstellung auf saubere Energien gute Aussichten für die Zukunft. "Insgesamt bleibt Xcel ein attraktives, reguliertes Unternehmen, das in den Bereichen Energieerzeugung und -übertragung von der Energiewende profitiert, was die Wachstumschancen bis ins nächste Jahrzehnt hinein erhöht", sagt Tonet.

Laut Marketscreener liegt die Aktie aktuell bei einem Kurs von rund 63,6 US-Dollar und weist einen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19 auf. Andere Analysten stimmen mit der Einschätzung von JP Morgan überein: Auch Wolfe Research stuft sein Rating von Kaufen auf Neutral herab. Mizuho Securities hingegen senkt zwar das Kursziel von 72 US-Dollar auf 69 US-Dollar ab, behält aber die Kauf-Empfehlung bei.

Auch die Aktie der Xcel-US-Wettbewerber Duke Energy und Dominion Energy bewertet JP Morgan derzeit neutral. Laut Marketscreener weist Duke Energy einen Kurs von 88,12 US-Dollar und ein KGV von 16 auf. Dominion Energy notiert derweil bei 49 US-Dollar und hat ein KGV von 13. Es ist damit das am günstigsten bewertete Unternehmen der drei Titel.

Heißer als auf dem Energiemarkt könnte es künftig in der Pharmabranche werden. FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter gibt einen exklusiven Einblick in fünf charttechnisch aussichtsreiche Werte. Jetzt kostenlosen Report hier herunterladen!

(ck) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion