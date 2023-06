Neue Jahreshochs nach US-Arbeitsmarktdaten! Analysen für DAX, Dow, Nasdaq, EUR/USD & Aktien wie C3.ai, Crowdstrike, Nvidia, Tesla & Co.

Anzeige / Werbung

Neue Jahreshochs stehen beim Nasdaq und S&P500 an und die US-Arbeitsmarktdaten signalisieren eine weiter sehr robuste Wirtschaft. Wir blicken somit zu den NFP-Daten auf die Verfassung der Aktienmärkte.

Beim DAX zeigte sich nach dem Monatstief am 31. Mai eine deutliche Erholung zum Junistart. Waren dies nur neue Anlagegelder und ist es ein Muster? Darüber sprechen Andreas Bernstein und Roland Jegen in diesem Format vor dem letzten Handelstag der Wall Street.

Der Blick richtete sich beim DAX auf die 16.010 und damit das Ausbruchsniveau, was an Christi Himmelfahrt den Startschuss zum Allzeithoch gab. Genau dort ist der aktuelle Kurs verankert, der im Schatten des Wall Street Geschehens steht. Hierbei holte nun auch der Dow Jones wieder auf, der zeitweise unter 33.000 Punkte ein mögliches Verkaufssignal vor Augen hatte.

Wir blicken somit auf die genannten Charts mit dem Nanotrader im ersten Teil des Videos.

Weitere Daten aus der Berichtssaison an der Wall Street kamen danach im Video zur Geltung, ganz voran der KI-Wert C3.ai. Er war durch deutliche Aufschläge und bereits mehr als 200 Prozent Kursplus in diesem Jahr aufgefallen. Was steckt dahinter und warum kam es nach den Quartalszahlen zu einer Korrektur?

Eine ausführliche Analyse der C3.ai-Aktie nach den Quartalszahlen gibt es hier: Analysen, Perspektiven und Charttechnik

Dies ist neben dem erneuten Blick auf weitere Werte, die künstliche Intelligenz in das jeweilige Geschäftsmodell implementieren, zur Sprache. Zu nennen ist natürlich Nvidia und ebenso Microsoft und neuerdings auch Intel. Der Chipgigant entwickelt explizit für diesen Anwendungsbereich neue Chips. Dies trieb den Kurs in dieser Woche maßgeblich an.

Weiterhin stark war auch Marvell Technology, die wir im Freestoxx-Format "Aktie im Fokus" ausführlicher analysierten, ganauso wie den CRM-Spezialisten Salesforce.

Der Automobilsektor war hingegen sehr unterschiedliche. Eine Tesla profitierte von steigenden Auslieferungszahlen in China, während die Lucid Motors 3 Milliarden neues Kapital beschaffen musste, um ihre Liquidität zu sichern. Erneut war der Kapitalgeber aus Saudi Arabien, der bereits 60 Prozent der Anteile hält, mit dabei. Für den Aktienkurs war dies kein gutes Zeichen, hier stehen wir an der Schwelle zu einem neuem Allzeittief.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!