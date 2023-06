HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4386/ In den letzten Jahren ist die Verschuldung rund um den Globus deutlich angestiegen. Besonders in den USA bewegen wir uns absolut und relativ betrachtet in schwindelerregenden Höhen. Die aktuellen Entwicklungen haben eine dämpfende Wirkung und die Wahrscheinlichkeit einer Rezession nimmt stetig zu. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, höre einfach einmal rein. Die Audio-Business-Chart-Sammelseite: https://audio-cd.at/abcDie Audio Business Charts zum Ansehen: https://photaq.com/page/index/4083 Die Audio Business Charts als Spotify-Playlist: https://open.spotify.com/playlist/5cwFEQBOHe9IJDlkygQNeb Zum Sprecher gibt es auch einen Börsepeople-Podcast: Josef Obergantschnig beschreibt sich auf LinkedIn ...

