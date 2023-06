Präsident Clinton ruft zu einer Kultur der Umkehr auf, um die Patientensicherheit im Gesundheitswesen zu fördern.

Präsident Bill Clinton, 42. Präsident der Vereinigten Staaten, war der Hauptredner am zweiten Tag des 10. jährlichen Weltgipfels für Patientensicherheit, Wissenschaft und Technologie, der von der Patient Safety Movement Foundation (PSMF) präsentiert wurde.

Als langjähriger Verfechter der Patientensicherheit sprach Präsident Clinton von der Notwendigkeit, eine "Kultur der Umkehr" zu entwickeln, in der sich mehr Menschen im Gesundheitswesen befähigt fühlen, bewährte Praktiken zur Beseitigung vermeidbarer Schäden in Krankenhäusern umzusetzen.

"Wir wissen jetzt schon genug, um das aktuelle Problem um die Hälfte oder mehr zu reduzieren", sagte er. "Eines der größten Probleme in jeder großen, komplizierten Gesellschaft ist, dass es einen unglaublich eingebauten Widerstand dagegen gibt, der Zweite, Dritte, Vierte oder Hundertste zu sein, der dasselbe tut, obwohl es erwiesenermaßen funktioniert. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir tun sollten."

Im Rückblick auf seine Amtszeit in den 1990er Jahren sagte Präsident Clinton, dass wir viel vom Beispiel des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela lernen könnten, wenn es darum geht, Menschen hinter einer gemeinsamen Sache für das Gute zu vereinen.

"Jeder möchte glauben, dass er dem großen Puzzle des Lebens ein Stück hinzufügen kann", sagte er. "Um etwas Großes zu erreichen, braucht man Anhänger, und wir müssen mehr begeisterte Anhänger gewinnen. Nelson Mandela war ein Genie darin. Er war der Beste, den ich je gesehen habe. Er hat nie versucht, Menschen schlecht fühlen zu lassen für das, was sie nicht getan hatten. Er hat versucht, Menschen zu ermutigen, sich gut zu fühlen für das, was sie tun konnten."

Präsident Clinton, der sich seit langem für die Gefahren der Opioid-Epidemie einsetzt und die PSMF von Anfang an unterstützt hat, wies darauf hin, dass es wichtig ist, sich auf die Zusammenarbeit zum Wohle der Zukunft zu konzentrieren und nicht auf Schuldzuweisungen und Beschuldigungen, wenn es um medizinische Fehler geht.

"Niemand will unschuldige Menschen sterben sehen, und nur wenige sind hartherzig genug, um sich nicht darum zu kümmern", sagte er. "Man muss nicht jeden retten, man muss nur jeden retten, den man retten kann."

Dr. Michael Ramsay, Chief Executive Officer des PSMF, erklärte den Zuhörern, dass es viel Grund zum Optimismus gibt, wenn es darum geht, das Ziel von null vermeidbaren Todesfällen bis 2030 zu erreichen. "Ich glaube, dass die Patientensicherheit jetzt eine Zukunft hat", sagte er. "Ich glaube, dass sich die Dinge bemerkenswert schnell entwickeln werden. Die Technologie verändert sich, wir sammeln mehr Daten und es gibt immer mehr Menschen, die sich an dieser Bewegung beteiligen."

Jeremy Hunt, Schatzkanzler des Vereinigten Königreichs, hielt eine Videobotschaft an den Gipfel, in der er den Unterschied lobte, den die PSMF in den letzten zehn Jahren bewirkt hat. "Wir haben jetzt die Weltgesundheitsorganisation, die jährlich einen Welttag der Patientensicherheit veranstaltet, einen 10-Jahres-Plan zur Reduzierung vermeidbarer Todesfälle und wir hatten dieses Jahr einen Ministergipfel in Montreux in der Schweiz, bei dem mehr als 100 Länder vertreten waren. Wir machen große Fortschritte, aber es gibt noch viel zu tun. Auch nur ein vermeidbarer Todesfall ist zu viel. Wir sollten das Ziel Null anstreben."

Im Anschluss an die Ausführungen von Präsident Clinton über die Schaffung der richtigen Kultur für den Wandel im Gesundheitswesen beschrieb Anthony Staines, Leiter des Patientensicherheitsprogramms der Fédération des hôpitaux vaudois, Schweiz, die Notwendigkeit, sich mit den Mängeln der Implementierungswissenschaft auseinanderzusetzen. Dieses Thema wurde auch in einem Vortrag von Francisco Valero-Cuevas, Professor an der University of Southern California, angesprochen.

"Es gibt viele Lösungen zur Vorbeugung und Schadensbegrenzung, aber sie werden nur teilweise und unsystematisch angewandt", sagte Staines. "Die Wissenschaft hat uns einen wachsenden Wissensschatz beschert. Das Problem ist, dass er die Patienten nicht erreicht."

Es gab weitere Vorträge von Peter Ziese, Chief Medical Officer bei Philips, und Michelle Schreiber von den Centers for Medicare Medicaid Services. Schreiber erklärte den Zuhörern, dass das Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten zwar erhebliche Verbesserungen bei der Patientensicherheit erzielt hat, die Pandemie jedoch gezeigt hat, dass unsere Systeme immer noch nicht robust und widerstandsfähig genug für Stresssituationen sind und dass es weiterhin Lücken in der Versorgung und Infrastruktur gibt.

Mike Durkin und Sanaz Massoumi, Vorsitzender bzw. Chief Operating Officer der PSMF, hielten Ansprachen, und bei den Podiumsdiskussionen ging es unter anderem um die Rolle der Medien bei der Berichterstattung über Patientensicherheit, Opioidsicherheit und Schritte, die auf dem Weg zu Null Schaden unternommen werden können. Marcelo Ebrard Casaubón, Außenminister von Mexiko, erhielt den Joe Kiani Humanitarian Award für seine Arbeit im Bereich der Patientensicherheit.

Abschließend blickte Kiani, der Gründer der PSMF, auf ein Jahrzehnt des Erfolgs und den Weg in die Zukunft zurück. "Wir haben als Basisorganisation begonnen, und die Basisbewegung hat so viel erreicht", sagte er. "Ich denke, unser nächster Schritt besteht darin, von unseren gewählten Vertretern zu verlangen, dass sie die Patientensicherheit in unserem System fest verankern und die Anreize so ausrichten, dass jedes Krankenhaus evidenzbasierte Praktiken anwendet."

