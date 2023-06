Größere Aufmerksamkeit in den USA

Anzeige / Werbung

Im Juni wird Stillwater Critical Minerals Corp. (TSX-V: PGE, FSE: 5D32) an zwei außergewöhnlichen Veranstaltungen in Nordamerika teilnehmen und auf diesen seine Explorationspläne und die Entwicklung der Mineralressource auf Stillwater West vorstellen. Auf diesem Weg sollte es dem Unternehmen gelingen, seine Wahrnehmung in den USA und Kanada zu erhöhen und noch mehr Investoren auf die Vorzüge von Stillwater West aufmerksam zu machen.

Stillwater West ist nicht nur das wichtigste Projekt von Stillwater Critical Minerals, sondern es ist auch eines der bedeutendsten Projekte für die Umsetzung der angestrebten Dekarbonisierung der Wirtschaft, denn auf Stillwater West werden nicht nur die wertvollen Elemente der Platingruppe gefunden, sondern auch kritische Metalle wie Nickel und Kobalt, die für die Energiewende unverzichtbar sind.



Um die Vorzüge des Unternehmens einem größeren Publikum vorzustellen, wird Stillwater Critical Minerals deshalb an der Benchmark Minerals Battery Gigafactories USA-Konferenz in Washington, DC, teilnehmen. Hier wird Präsident und CEO, Michael Rowley, am 8. und 9. Juni den Teilnehmern die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele des Unternehmens vorstellen.

Stillwater Critical Minerals sucht das Gespräch mit Investoren und Entscheidern

Für Stillwater Critical Minerals ist die Konferenz besonders interessant, weil an ihr prominente Mitarbeiter aus der gesamten Lieferkette für Batteriemetalle und dem Infrastruktursektor teilnehmen werden. Auch von Politikern und anderen wichtigen Entscheidungsträgern in Nordamerika wird die Konferenz gerne besucht.



Gut zwei Wochen später, vom 19. bis zum 21. Juni, wird der CEO Stillwater Critical Minerals auch auf der Konferenz "The Mining Event of the North" in Quebec City präsentieren. Diese Konferenz ist Kanadas exklusive Tier-1-Konferenz für Bergbauunternehmen. Deshalb ist es neben der Präsentation des Unternehmens für Michael Rowley besonders interessant, in Quebec auch mit den akkreditierten Investoren und den anwesenden Vertreter von Fonds und anderen Institutionen, sowie weiteren Branchenvertretern ins Gespräch zu kommen.