Privatplatzierung erfolgreich abgeschlossen

Seine am 12. Mai angekündigte Privatplatzierung hat Granite Creek Copper Limited (TSXV: GCX, FSE: GRK) in der Zwischenzeit vollständig abgeschlossen. Durch die neu ausgegebenen Aktien fließt dem Unternehmen ein Gesamterlös von 1.265.175,01 Kanadische Dollar (CAD) zu. Sie werden vor allem zur Weiterentwicklung des Carmacks-Kupferprojekt eingesetzt werden. Insgesamt wurden 10.853.333 Einheiten zu einem Preis von 0,06 CAD je Einheit ausgegeben, wobei jede Einheit aus einer Granite-Creek-Copper-Stammaktie und einem halben übertragbaren Warrants besteht. Für jeden vollen Optionsschein sind die Eigentümer berechtigt, innerhalb von 36 Monaten eine weitere Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,12 CAD zu erwerben.



Weitere 8.186.334 Stammaktien hat Granite Creek Copper als sogenannte Flow-Through-Einheiten zu einem Preis von 0,075 CAD je Einheit ausgegeben. Auch hier besteht jede Einheit aus einer Flow-Through-Aktie des Unternehmens und der Hälfte eines übertragbaren Flow-Through-Warrants. Jeder volle Flow-Through-Warrant berechtigt den Inhaber für einen Zeitraum vom 24 Monaten zum Kauf einer weiteren Flow-Through-Aktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,15 CAD pro Aktie. Die neuen Investoren bestätigen mit ihrem Investment die Strategie von Granite Creek Copper Aufgrund des steuerlichen Hintergrunds der Flow-Through-Einheiten können diese nur von kanadischen Anlegern gezeichnet werden. Für Granite Creek Copper spricht jedoch, dass es dem Unternehmen, auch in einer sehr schwierigen Börsenphase, in der die Anleger nur ungern bereit sind, größere Risiken einzugehen, gelungen ist, das zur Weiterentwicklung des Carmacks-Projekts nötige Kapital problemlos aufzunehmen.



Da es sich um eine nicht vermittelte Privatplatzierung handelte, war ein guter Zugang zu den zeichnungswilligen Investoren von hoher Bedeutung. Es spricht an dieser Stelle eindeutig für Granite Creek Copper, dass die Finanzierung auch ohne die Unterstützung von Brokers und anderen Vermittlern reibungslos und vollständig gelang. Dies zeugt davon, dass trotz der Reserve, mit der viele Anleger derzeit auf das Kupfer schauen, immer noch genügend Investoren vom Erfolg des Projekts überzeugt sind.



Verwendet werden wird der Erlös der Privatplatzierung für die Exploration und die weitere Erschließung des Carmacks-Kupfer-Gold-Projekts. Seine Entwicklung hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, ist aber noch lange nicht abgeschlossen. Anleger, die mit einer langfristigen Perspektive auf Granite Creek Copper und das Carmacks-Projekt schauen, wird dies nicht stören, denn es ist zu erwarten, dass das Projekt gerade dann seinen Bergbaubetrieb aufnehmen wird, wenn die globale Nachfrage nach Kupfer durch die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft und die Elektromobilität besonders groß sein wird. Enthaltene Werte: CA3873401028

