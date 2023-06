Big Pharma: Jetzt den kostenlosen Report von FAST BREAK zu aussichtsreichen Pharma-Aktien sichern! https://tinyurl.com/3dt3jsf9 Elon Musk denkt in ganz großen Schritten, wenn es um die Zukunft der Automobilproduktion geht. Dank innovativer Produktionsmethoden und der Fokussierung auf wenige Modelle gelingt es dem Unternehmen, Skaleneffekte zu nutzen und Kosten zu senken, wie Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Center for Automotive Research (CAR), im Interview erläutert. So verbinde Tesla viele Produktionsschritte, spare durch seine Giga-Pressen viel Zeit und Geld beim Bau der Karosserien. Künftig könnten Teslas wie Legos zusammengebaut und der gesamte Produktionsprozess nochmals deutlich gestrafft werden. Im globalen Wettbewerb sieht Dudenhöffer vor allem die chinesischen Hersteller als größte Konkurrenz zu Tesla. Auch für die deutschen Hersteller dürften in der Autoindustrie der Zukunft weiter eine Rolle spielen. Dennoch werde es auch einige Hersteller geben, die den Anschluss verlieren werden, meint Dudenhöffer. Jetzt das gesamte Interview ansehen!