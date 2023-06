Neue Lithium-Lizenz im attraktiven Manono-Gürtel soll indirekt erworben werden

Anzeige / Werbung

Mit der Palm Constellation SARL, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo, hat AJN Resources Inc. (TSX-V: AJN, FSE: 5AT) (DRC), ein verbindliches Term Sheet für eine Option auf den Erwerb einer indirekten Beteiligung von bis zu 70 Prozent an der Explorationsgenehmigung PR 15282 im Gebiet Manono in der Provinz Tanganyika abgeschlossen.

Das Manono-Zielgebiet liegt etwa 500 Kilometer nördlich von Lubumbashi und ist auf der Straße von Lubumbashi aus oder mit einem eineinhalbstündigen Flug gut erreichbar. International bekannt wurde die Region durch die Lithiumfunde von AVZ Minerals. Die PR 15282 liegt etwa sieben Kilometer nordöstlich der nördlichen Ausdehnung der Pegmatite von Manono und 15 Kilometer nordöstlich des Zentrums von Manono.



Im Gegensatz zum Manono-Projekt von AVZ Minerals, wo die Pegmatite offen zutage treten, finden sich auf PR 15282 an der Oberfläche keine Lithiumminerale. Dennoch geht das Team von AJN Resources davon aus, dass sich die Manono-Pegmatite unter der Oberfläche bis auf die PR 15282 fortsetzten.

Diese These zu verifizieren, wird deshalb zwangsläufig im Mittelpunkt der zukünftigen Aktivitäten von AJN Resources in diesem Teil des Kongos sein. Die Chancen dazu stehen recht gut, denn die Pegmatite von Manono liegen innerhalb eines breiteren Pegmatitgürtels, der sich über etwa 500 Kilometer innerhalb der mittelproterozoischen Kibaran-Litholgien im Osten des Kongos erstreckt.



Der breite Pegmatitgürtel beherbergt Lithium-, Zinn-, Wolfram-, Tantal-, Niob- und Berylliummineralisierungen und in der Vergangenheit wurde auf Manono bis Anfang der 1980er Jahre Zinn abgebaut. Aktuell verfügt AVZ Minerals über eine gemessene, angezeigte und abgeleitete Mineralressource von insgesamt 401 Millionen Tonnen Gestein einem Lithiumoxidgehalt (Li2O) von 1,65 Prozent.



Die von AVZ Minerals seit September 2017 durchgeführten Schürfprogramme identifizierten stark verwitterte Pegmatite im nördlichsten Graben, der die Manono-Pegmatite bedeckt. Dies deutet darauf hin, dass sich die Pegmatite in nordöstlicher Richtung weiter fortsetzen, was für die von AJN Resources angenommene Höffigkeit des Bodens auf PR 15282 spricht.



Klaus Eckhof, der CEO und Präsident von AJN Resources, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über diese jüngste Akquisition, die potentiell zehn Kilometer sehr aussichtsreiches Gelände mit gutem Potenzial für lithiumhaltige Pegmatite unter der Oberflächenbedeckung umfasst. In der Vergangenheit konzentrierten sich der Bergbau und die Exploration auf die freiliegenden spodumenhaltigen Pegmatite um Manono, die sich über eine Streichlänge von etwa 13 Kilometer erstrecken, und es wurde wenig Wert darauf gelegt, die Ausdehnung dieser Pegmatite unter der Überdeckung in Richtung Nordosten zu verfolgen. Die Lage des Projekts innerhalb des 120 Kilometer langen Pegmatitgürtels mit bekannten Zinn-, Lithium- und Tantalitvorkommen, die auf einer Länge von 500 Kilometer definiert oder abgebaut wurden, ist für uns sehr ermutigend."

Attraktive Übernahmebedingungen

Die Bedingungen des Term Sheets sehen vor, dass AJN Resources innerhalb von zehn Tagen nach der Unterzeichnung 50.000 US-Dollar an Palm Constellation zahlen wird. Anschließend hat AJN bis zu sechs Monate Zeit, um eine sorgfältige Due-Diligence-Prüfung durchzuführen. Sie wird Bodenproben, Schürfungen und gegebenenfalls auch ein kurzes Bohrprogramm umfassen. Die dazu erforderlichen Arbeiten sollen bereits im Juni starten.



Innerhalb von sechzig Tagen nach der vollständigen Unterzeichnung des Term Sheets wird AJN Resources weitere 100.000 US-Dollar an Palm Constellation zahlen. Nach Abschluss des Due-Diligence-Programms und nicht später als 180 Tage nach der Unterzeichnung des Term Sheets und der Erfüllung bestimmter Bedingungen wird AJN Palm Constellation darüber informieren, ob es seine Option zum Erwerb einer indirekten Beteiligung von bis zu 70 Prozent an der PR 15282 ausüben wird.



Im Falle einer positiven Entscheidung kann AJN Resources eine indirekte Beteiligung von 51 Prozent an der PR 15282 erwerben, indem es zusätzlich 250.000 US-Dollar an Palm Constellation zahlt und eine Anzahl von eigenen Stammaktien an Palm ausgibt, die 10,5 Prozent der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht.



AJN Resources hat das Recht, eine zusätzliche indirekte Beteiligung von neuen Prozent an der PR 15282 zu erwerbe, indem es weitere 250.000 US-Dollar an Palm Constellation zahlt und weitere 4.000.000 eigene Aktien an Palm ausgibt. Dadurch würde sich die Beteiligung am Projekt auf 60 Prozent erhöhen. Weitere zehn Prozent des Projekts können erworben werden, wenn AJN Resources zusätzliche 5.000.000 US-Dollar an Palm Constellation zahlt.

AJN Resources wird für die Exploration und die Projektfinanzierung verantwortlich sein

Für die Exploration und die Finanzierung der anstehenden Aufgaben ist AJN Resources bis zum Abschluss der endgültigen Machbarkeitsstudie verantwortlich. Möchte AJN das Projekt anschließend fortsetzen, hat das Unternehmen auch die gesamte Projektfinanzierung zu arrangieren. Von ihr ist zu erwarten, dass sie vorrangig aus der Produktion zurückgezahlt werden wird.



Sollte AJN Resources nicht in der Lage sein, eine 100-prozentige Projektfinanzierung zu arrangieren, wird Palm den fehlenden Teil der Projektfinanzierung arrangieren oder jede der beiden Parteien wird zu den Ausgaben, die nicht durch die Projektfinanzierung gedeckt sind, anteilig ihren Beitrag leisten. Sollte AJN Resources jedoch kein Interesse an dem Projekt mehr haben und sich aus diesem zurückziehen, werden alle bis dahin gewonnenen Daten an Palm zurückgegeben.

