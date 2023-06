DJ TAGESVORSCHAU/Montag 5. Juni

=== *** 08:00 DE/Handelsbilanz April Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +16,6 Mrd Euro zuvor: +16,7 Mrd Euro Exporte (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -2,8% gg Vm zuvor: -5,2% gg Vm Importe (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: -6,4% gg Vm *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 57,1 zuvor: 57,6 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 52,8 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 54,6 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 57,8 1. Veröff.: 57,8 zuvor: 56,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,3 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 54,2 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau April *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 55,9 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 56,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,3 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 54,1 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 55,9 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni 11:00 DE/SFC Energy AG, HV *** 11:00 EU/Erzeugerpreise April Eurozone PROGNOSE: -3,0% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -1,6% gg Vm/+5,9% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK *** 15:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP 15:30 DE/GDL Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Vorstellung der Forderungen für die Tarifrunde 2023 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 55,1 zuvor: 53,6 *** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung der Ruhr-Universität zu "Deutschlands Geschäftsmodell in Gefahr?" *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 52,3 Punkte zuvor: 51,9 Punkte 19:00 US/Apple Inc, Start der Entwicklerkonferenz mit Keynote *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse - DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch der Deutschen Marine, Rostock - Märkte/Börsenfeiertag Dänemark ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

June 05, 2023 00:01 ET (04:01 GMT)

