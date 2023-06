EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec präsentiert Nachhaltigkeitsstrategie



05.06.2023 / 07:30 CET/CEST

GEMEINSAM FÜR EINE NACHHALTIGE UND EFFIZIENTE FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG IN UNSERER "SHARED ECONOMY"

PRÄZISIONSMEDIZIN UND BESSERER ZUGANG ZU BIOTHERAPEUTIKA

BERICHT ÜBER ESG-PERFORMANCE UNTERSTREICHT NACHHALTIGKEIT ALS WETTBEWERBSVORTEIL IN HERAUSFORDERNDEN ZEITEN Hamburg, 05. Juni 2023:

Evotec SE (Frankfurt Stock Exchange: EVT, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) präsentiert heute auf ihrem virtuellen Capital Markets Day ein Update zur Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens und informiert Investor:innen und interessierte Stakeholder:innen über ihre ESG-Performance (Umwelt, Soziales und Governance) zur Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und als Beitrag zu einer besseren Zukunft für die nächsten Generationen.



In einer sich schnell verändernden Welt, die von unerwarteten Chancen und Herausforderungen wie dem Klimawandel, aber auch von technischen und sozialen Veränderungen mit weitreichenden Auswirkungen geprägt ist, ist ein flexibler und resilienter Ansatz von entscheidender Bedeutung. Evotec strebt danach, eine gerechte und inklusive Zukunft für alle zu gestalten, indem Menschen durch neue Technologien befähigt werden eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. In einer immer komplexer werdenden Welt hat das Unternehmen in den letzten zehn Jahren immer wieder seine Widerstandsfähigkeit und Agilität unter Beweis gestellt, zuletzt während der Erholung nach einem Cyber-Angriff auf Evotec im April 2023. Das Unternehmen erfüllt seine Verpflichtungen und bekräftigt seine Versprechen und mittelfristigen Ziele. Evotecs langfristige Mission ist es, hochwirksame Präzisionsmedizin gemeinschaftlich zu entwickeln, sie preiswerter und zugänglicher für alle zu machen und die Unternehmensstrategie auf ein nachhaltiges Wachstum auszurichten.



Unter dem Titel "Gemeinsam für eine nachhaltige und effiziente Forschung und Entwicklung in unserer ‚Shared Economy'" wird der virtuelle Capital Markets Day einen Überblick über das Geschäft und die Nachhaltigkeitsbestrebungen von Evotec geben und dabei die folgenden Punkte hervorheben Evotecs Nachhaltigkeitsstrategie

ESG-Performance und aktuelle Fortschritte aus dem Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens

Evotecs Beitrag zum Sustainable Development Goal 3 der Vereinten Nationen ("UN SDG 3")

Verbesserter Zugang zu Biotherapeutika durch die nachhaltigen Design- und Produktionstechnologien von Just - Evotec Biologics Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: "Wir verstehen Nachhaltigkeit als Treiber von Innovation und Effizienz. Das Potenzial unserer weltweit führenden integrierten Technologieplattformen ist enorm und von grundlegender Bedeutung für ein effektives und bezahlbares Gesundheitssystem der Zukunft. Indem wir unsere einzigartige Geschäftsstrategie mit den Zielen und Fortschritten unserer Nachhaltigkeitsbestrebungen kombinieren, können wir sicherstellen, dass wir auch in Zukunft anpassungsfähig und resilient bleiben, um einen besseren Zugang zu präziseren Therapeutika zu ermöglichen. Die Verankerung unserer Nachhaltigkeitsstrategie in unserem Geschäftsmodell verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil und wird sich positiv auf alle Patienten weltweit auswirken."



Über den Capital Markets Day

Evotecs virtueller Capital Markets Day beginnt am 05. Juni 2023 um 14.00 Uhr CEST (08.00 Uhr EST, 13.00 Uhr GMT). Die Veranstaltung wird über einen Live-Webcast übertragen und eine Aufzeichnung wird am nächsten Tag auf www.evotec.com verfügbar sein.





Medienkontakt Evotec SE: Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications, Gabriele.Hansen@evotec.eu Hinnerk Rohwedder, Director of Global Corporate Communications, Hinnerk.Rohwedder@evotec.eu



IR-Kontakt Evotec SE: Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, Volker.Braun@evotec.eu



