Urdorf (ots) -Galenica, Swiss Medical Network und SWICA beteiligen sich an der AD Swiss - der E-Health-Anbieterin von FMH, Ärztekasse und HIN. Ziel der Partnerschaft ist eine enge Zusammenarbeit im Bereich Chronic Care. Mit "BENECURA public" legen die Partner die Basis für digital unterstützte Behandlungsprogramme zum Nutzen von Menschen mit chronischen Krankheiten.In der Schweiz leiden 2,7 Millionen Menschen an nichtübertragbaren Krankheiten wie Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen oder muskuloskelettalen Krankheiten. Um die medizinische Versorgung von chronisch Erkrankten zu verbessern, haben sechs etablierte und im Schweizer Gesundheitswesen optimal vernetzte Organisationen gemeinsam eine Chronic Care Initiative gestartet: Ärztekasse, FMH, Galenica, HIN, Swiss Medical Network und SWICA. Die Initiative setzt auf hybride Disease Management Programme. Wobei hybrid bedeutet, dass sowohl die Gesundheitsfachpersonen als auch die Patientinnen und Patienten mit digitalen Tools unterstützt werden. Die Initiative leistet einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen und macht sie zu aktiven Beteiligten in ihrem Versorgungsprozess. Sie erweitert und verbessert die Möglichkeiten der Leistungserbringer und trägt dem Gebot der Wirtschaftlichkeit Rechnung."Wir wollen für Patientinnen und Patienten mit chronischen Krankheiten die bestmögliche Versorgung gewährleisten. Die Digitalisierung gibt uns dafür Mittel in die Hand, mit denen wir die beteiligten Akteure noch näher zusammenbringen", sagt Yvonne Gilli, Präsidentin der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH.Umgesetzt werden die hybriden Disease Management Programme mit dem System BENECURA public - Convenience Medicine. Es besteht aus einer App für die Patientinnen und Patienten, dem Patienten-informationssystem Rockethealth für die Leistungserbringer und einer Komponente für das Monitoring. Bereits seit Herbst 2022 ist ein hybrider telemedizinischer Service für Patientinnen und Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) erfolgreich im Einsatz. Mehrere Studien zeigen, dass diese Art der Betreuung den Verlauf von COPD günstig beeinflusst. Weitere Services für andere Anwendungen im Feld Chronic Care werden derzeit erarbeitet.Partner bündeln ihre Kräfte unter dem Dach der AD SwissBENECURA public wird von der E-Health-Anbieterin AD Swiss bereitgestellt. Neben den bestehenden Aktionären FMH, Ärztekasse und HIN beteiligen sich neu auch Galenica, AEVIS VICTORIA (Hauptaktionärin von Swiss Medical Network) und SWICA an den Investitionen in die Weiterentwicklung der Services und nehmen Einsitz im Verwaltungsrat der AD Swiss. Die Services der AD Swiss im Bereich Chronic Care sind Medizinprodukte, die so im Schweizer Gesundheitswesen neu sind. Die Angebote sind ergänzend und interoperabel zu bestehenden Digital Health Projekten wie Plattformen, Ökosystemen und dem elektronischen Patientendossier (EPD). Die Trägerschaft der AD Swiss erachtet die Zusammenarbeit mit sich ergänzenden Partnerschaften als entscheidend für den nachhaltigen Fortschritt im Schweizer Gesundheitswesen und den langfristen Erfolg vonDigital Health. Deshalb steht BENECURA public allen Akteuren im Gesundheitswesen zur Verfügung.Über die AD SwissAD Swiss ermöglicht Ärztinnen, Pflegenden und Therapeuten den sicheren Austausch von medizinischen Daten und betreibt E-Health-Services. Sie steht allen Gesundheitsfachpersonen sowie Primärsystemanbietern offen und dient als E-Health-Basisinfrastruktur. AD Swiss Net AG, die Betriebsgesellschaft der AD Swiss, ist ein Unternehmen der Ärztekasse Genossenschaft, der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH, der Galenica Gruppe, der Health Info Net AG, der AEVIS VICTORIA und der SWICA Gesundheitsorganisation.