DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Im zuletzt wieder erstarkten Dax dürfte sich zum Wochenauftakt zunächst wenig tun. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 4 Punkte tiefer auf 16 047 Punkte. Gestützt durch die Absegnung des US-Schuldendeals war dem Dax Ende der Vorwoche eine deutliche Erholung gelungen. Nachdem er mit 15 629 Punkten zwischenzeitlich auf das tiefste Niveau seit Mitte April abgesackt war, beschloss er die Vorwoche wieder deutlich über der Charthürde von 16 000 Punkten. In den Fokus rücken nun wieder die kleine Kurslücke bei 16 143 Punkten und das Rekordhoch bei 16 331 Punkten. Die Marktstrategen von JPMorgan heben allerdings den Zeigefinger. Die einhellige Meinung, dass das Schlimmste vorüber ist, dürfte sich als falsch erweisen, schreiben die Experten um Mislav Matejka in einem aktuellen Kommentar. Die Folgen strafferer Geldpolitik hätten sich in der Vergangenheit immer mit gewissem Zeitversatz gezeigt. Auch die staatlichen Konjunkturimpulse in China, auf die am Freitag spekuliert würde, dürften nicht bedeutungsvoll werden.

USA: - GEWINNE - Ein versöhnliches Ende im US-Schuldenstreit hat am Freitag die Wall Street beflügelt. Die Arbeitsmarktdaten der weltgrößten Volkswirtschaft fielen indes gemischt aus und waren für Aktienanleger ein zweischneidiges Schwert. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Aufschlag von 2,12 Prozent auf 33 762,76 Punkte aus dem Handel. In den vergangenen Tagen hatte der drohende Zahlungsausfall der US-Regierung die Anleger nervös gemacht. Nun ist das Thema abgehakt: Nach dem Repräsentantenhaus hat auch der Senat den Gesetzentwurf gebilligt, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze in den USA vorerst ausgesetzt wird. Der marktbreite S&P 500 beendete den letzten Handelstag der Woche 1,45 Prozent höher auf 4282,37 Zählern. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,73 Prozent auf 14 546,64 Punkte nach oben.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Stimmung an den Börsen Asiens ist zum Wochenstart überwiegend positiv geblieben. Bereits am Freitag war es nach dem Ende des US-Schuldenstreits nach oben gegangen. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,3 Prozent zu, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai um 0,5 Prozent fiel. Kursgewinne gab es in Südkorea, Indien und Australien.



DAX 16051,23 1,25%

XDAX 16057,04 1,16%

EuroSTOXX 50 4323,52 1,55%

Stoxx50 3998,51 1,21%



DJIA 33762,76 2,12%

S&P 500 4282,37 1,45%

NASDAQ 100 14546,64 0,73%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 135,23 -0,16%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0699 -0,09%

USD/Yen 140,09 0,09%

Euro/Yen 149,88 -0,01%

°



ROHÖL:





Brent 77,08 +0,95 USD

WTI 72,71 +0,97 USD

°



