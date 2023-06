Der Abschluss des Kaufs der Credit Suisse durch die UBS wird in einer Woche, am 12. Juni, vollzogen. Der Vollzug steht wie bekannt unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die US-Börsenaufsicht SEC.Zürich - Nun steht der Zeitpunkt der Grossbanken-Übernahme fest: Der Abschluss des Kaufs der Credit Suisse durch die UBS wird in einer Woche, am 12. Juni, vollzogen. Dies teilte die UBS am Montag mit. Zu diesem Zeitpunkt werde die Credit Suisse Group AG in der UBS Group AG aufgehen, hiess es in einer Mitteilung vom Montag. Der Vollzug steht wie bekannt unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die...

Den vollständigen Artikel lesen ...