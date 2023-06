NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Asos auf "Neutral" belassen. Internet-Verkehrsdaten und Indikatoren für die Markendynamik belegten bei dem Online-Modehändler für den Mai einen prozentual zweistelligen Verkehrsrückgang gegenüber dem Vormonat, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Indes habe sich die Lage auf dem heimischen Markt Großbritannien etwas verbessert./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2023 / 19:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0030927254

Das ultimative Rendite-Paket für unruhige Zeiten Big Pharma Boom! Stabile Erträge, günstige Bewertung. Chart-Profi Stefan Klotter hat für Sie exklusiv fünf Blue Chips aus der Pharma-Branche gefunden. Jetzt kostenlos herunterladen! Hier klicken