FACHKRÄFTE - Angesichts von 1,7 Millionen offenen Stellen in Deutschland wollen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) deutlich mehr ausgebildete Ausländer nach Deutschland holen. "Im letzten Jahr sind neben den Fachkräften aus EU-Staaten nicht mal 100.000 Fachkräfte aus Drittstaaten zu uns gekommen. Das reicht nicht", schreiben die beiden Minister in einem gemeinsamen Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Bundesregierung werde deshalb Bürokratie abbauen und den Familiennachzug einfach machen. "Im Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten … wollen wir bis Ende 2024 viermal so viele Visa für Fachkräfte bearbeiten wie bisher", schreiben die Minister. (FAZ)

KRANKENHAUSREFORM - Im Ringen um die Krankenhausreform stellt Bayern wegen zahlreicher offener Streitfragen den Zeitplan infrage, dass sich Bund und Länder bis zur Sommerpause auf gemeinsame Eckpunkte einigen könnten. "Bayern setzt sich für einen Kompromiss bei der Krankenhausreform ein - aber nicht um jeden Preis", sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Es gebe aus Sicht der Länder noch erheblichen Korrektur- und Klärungsbedarf, betonte der CSU-Politiker. "Es sollte jetzt nicht versucht werden, den Zeitplan der Bundesregierung auf Biegen und Brechen einzuhalten", fügte er hinzu. (Augsburger Allgemeine)

